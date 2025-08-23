グーグル（Google）の「Pixel 10」シリーズを、通信事業者の端末購入プログラムを適用して機種変更で購入する際の負担金を比較してまとめる。タイトルにもある通り、約2年での比較だ。

「Pixel 10」シリーズ、通信事業者で購入時の負担金を比較

本体価格は各キャリアのオンラインショップでの価格のため、取り扱い店舗によっては価格が異なる。また、楽天モバイルは「Pixel 10」と「Pixel 10 Pro」の発売を予定しているが、現時点で価格が不明なため本稿では割愛する。

本体返却のタイミングは、NTTドコモが23カ月目、KDDIとソフトバンクが25カ月目で、通信事業者によって異なる。また、負担金には本体代金の分割支払金のほかに、ソフトバンクでは「新トクするサポート＋」特典Bの特典利用料の2万2000円を含んでいる。

このほかに、機種変更に伴う事務手数料が発生する。公式オンラインストアでの事務手数料は、NTTドコモと楽天モバイルが無料、KDDIとソフトバンクが3850円。

Pixel 10

「Pixel 10」の本体代金および負担額が最も安いのはソフトバンクで、128GBモデルの負担金は4万4200円から。最も高いのはKDDIで7万8300円から。

256GBモデルでも最安はソフトバンクで負担金は5万4880円から、最も高いのはNTTドコモで9万4820円から。

容量 NTTドコモ KDDI ソフトバンク 128GB 本体代 13万8930円負担金 7万1610円～ 本体代 12万8900円負担金 7万8300円～ 本体代 12万9600円負担金 4万4200円～ 256GB 本体代 15万8180円負担金 9万4820円～ 本体代 14万9900円負担金 8万9900円～ 本体代 14万4000円負担金 5万4880円～

なお、ソフトバンクでは「Pixel 10」128GBの場合、13カ月目に返却するケースにおいて、12カ月間の支払い額を毎月1円とし、特典利用料・早期利用料を含めた支払額を3万3012円としている。

Pixel 10 Pro

「Pixel 10 Pro」256GBの負担金はソフトバンクが最安で11万1760円から、KDDIも同水準の11万1900円から。NTTドコモは12万6280円。

512GBモデルもソフトバンクが最安で12万4720円。KDDIも12万4900円で同水準となり、NTTドコモは14万910円とやや高い。

Pixel 10 Pro XL

容量 NTTドコモ KDDI ソフトバンク 256GB 本体代 19万4920円負担金 12万6280円～ 本体代 18万4900円負担金 11万1900円～ 本体代 17万4960円負担金 11万1760円～ 512GB 本体代 21万7470円負担金 14万910円～ 本体代 20万4900円負担金 12万4900円～ 本体代 19万5120円負担金 12万4720円～

「Pixel 10 Pro XL」の256GBモデルの最安はソフトバンクで、負担金は13万720円から、KDDIも同水準の13万900円から。NTTドコモは14万4760円。

512GBモデルもソフトバンクの負担金が14万2720円と安く、KDDIも14万2800円と同水準。NTTドコモの負担金は16万270円と、他社と比べてやや高い。

Pixel 10 Pro Fold

容量 NTTドコモ KDDI ソフトバンク 256GB 本体代 22万3960円負担金 14万4760円～ 本体代 21万2900円負担金 13万900円～ 本体代 19万2960円負担金 13万720円～ 512GB 本体代 24万7390円負担金 16万270円～ 本体代 23万2900円負担金 14万2800円～ 本体代 21万3120円負担金 14万2720円～

「Pixel 10 Pro Fold」の256GBモデルは、ソフトバンクが負担金18万4720円からで最安、KDDIも18万4900円と同水準。NTTドコモは19万5250円。

512GBモデルもソフトバンクが最安で負担金19万9840円から、KDDIは19万9900円から。NTTドコモは21万980円。

容量 NTTドコモ KDDI ソフトバンク 256GB 本体代 30万2170円負担金 19万5250円～ 本体代 29万7500円負担金 18万4900円～ 本体代 26万7840円負担金 18万4720円～ 512GB 本体代 32万5820円負担金 21万980円～ 本体代 31万7500円負担金 19万9900円～ 本体代 28万8000円負担金 19万9840円～