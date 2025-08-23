ゴルファーに見えない…ユ・ヒョンジュ、夜のプライベートSHOTで美貌発散「魅力的」「最高です！」【PHOTO】

韓国女子ゴルファー、ユ・ヒョンジュが夜のプライベートSHOTを公開して話題だ。

【写真】ユ・ヒョンジュ、夜の大胆プライべートSHOT

ユ・ヒョンジュは最近、自身のインスタグラムを更新。

「髪の毛が散発しても良かった真夏の夜の下、真夏の川の上で」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、夜景の広がる船上でくつろぐユ・ヒョンジュが写っている。黒のノースリーブトップスにデニムを合わせた私服姿で、束の間の休日を満喫する様子が伝わってくる。

何より目が行くのは、タイト目なトップスから際立つボリューム感。ハイウエストのデニムからは引き締まったくびれとスラリとした美脚も強調され、見た者を虜にさせていた。

（写真＝ユ・ヒョンジュInstagram）

この投稿に、ファンからは「最高ですね」「ゴージャス！」「素晴らしいです…」「表情が良い」「魅力的だ」といったコメントが寄せられていた。

◇ユ・ヒョンジュ プロフィール

1994年2月28日生まれ。韓国・京畿道出身。身長172cm。2004年からゴルフを始め、2011年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会。実力と美貌、優れたフィジカルを兼ねそなえた女子ゴルファーとして人気を集めている。