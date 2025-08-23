静岡学生野球秋季リーグ（報知新聞社後援）が２３日、開幕する。８校のうち上位２校が、明治神宮大会出場への第２関門となる東海地区秋季選手権に出場する。春季３位からの逆襲を目指す東海大静岡は、同大学から巨人入りした宮原駿介投手（２２）とバッテリーを組んでいた可児和也捕手（４年）が、２０２３年春以来の東海大会進出を目標に掲げた。

可児には何よりの刺激になった。今月１６日、昨秋のドラフト５位で巨人に入団した宮原＝写真＝が１軍デビューした。阪神を１回無失点に抑えた姿を寮でテレビ観戦。「仲間と盛り上がりましたね」と誇らしげだ。

外野手だった２年生の時、４年生の引退試合で経験のある捕手を務めた。これが転機となり、３年春から捕手転向。１学年上の宮原が最速１５３キロ左腕として注目された昨秋は正捕手を務めた。バッテリー歴は約１年と短かったが、多大な影響を受けた。「ポジティブな人。打たれても『俺が悪い』と気持ちを楽にさせてくれた」。打者のスイングを見て組み立てる配球を学び、ワンバウンド処理の技術も磨いた。

手塚慎太郎監督（４９）は「社会人野球でも通用する実力がある」と評価。今季は、宮原の背番号１３を継いだ左腕・杉井俊介（３年）とバッテリーを組む。「今度は自分が引っ張る番」と大学最終シーズンへの思いを明かした。２３年春以来のリーグ優勝、東海大会出場、さらには全国舞台。プロで第一歩を歩み始めた先輩に負けじと、高みを目指していく。（伊藤 明日香）

◆可児 和也（かに・かずや）２００３年６月１６日、岐阜県生まれ。２２歳。小学生から春里スポーツ少年団で野球を始め、中学は愛知小牧ボーイズでプレーし、地元の各務野高に進んだ。１７６センチ、６９キロ。右投右打。

〇…日大国際の１年生右腕竹内「チーム支える」日大国際 １年生右腕・竹内界翔が２季連続優勝に貢献することを誓った。最速１４６キロを誇り、６月の全日本大学選手権では、初戦の２回戦・西南学院大戦（６●１４）で先発を任され、全国デビュー。エース・林京平投手（４年）がプロ志望届提出を視野に入れ、秋もプレーするだけに「自分が２番手としてチームを支えていきたい」と力強く語った。