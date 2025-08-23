ÃË»Ò£³£µ¥¥í¶¥Êâ¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¡¦ÀîÌî¾¸×¤Ë²¸»Õ¡¦Á¥ÄÅÂóÌé¤µ¤ó¤¬¥¨¡¼¥ë¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤Æ¡×¡ÄÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å£¹·î£±£³Æü³«Ëë
¡¡ À¤³¦Î¦¾å¤¬£¹·î£±£³Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£½éÆü¤ÎÃË»Ò£³£µ¥¥í¶¥Êâ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ëÀîÌî¾¸×¡Ê£²£¶¡Ë¡á°°²½À®¡¢¸æÅÂ¾ìÆî¹â½Ð¡á¤Ë¿ÜÁöÃæ(ÀÅ²¬¡Ë»þÂå¡¢Î¦¾å¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿Á¥ÄÅÂóÌé¤µ¤ó¡Ê£¶£´¡Ë¤¬¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¤Ç¸æÅÂ¾ìÆîÃæ¤ÎÂÎ°é¶µÍ¡¤òÌ³¤á¤ëÆ±»á¡££²£°£²£±Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿ºÝ¡¢ÀîÌî¤«¤é½ËÅÅ¤¬ÆÏ¤¯¤Ê¤É¡È»ÕÄï´Ø·¸¡É¤¬Â³¤¯¶µ¤¨»Ò¤Ë¡Ö½ç°Ì¤è¤ê¤âÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀîÌî¤Î²¸»Õ¡¦Á¥ÄÅ¤µ¤ó¤¬¡¢´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡££³£´Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Î¦¾å¤Ë¶µ¤¨»Ò¤¬Î×¤à¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜ¿Í¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È·òÆ®¤òµ§¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÜÁöÃæ¤Ç¶µÍ¡¤À¤Ã¤¿»þ¤ËÀîÌî¤¬Æþ³Ø¡£Î¦¾åÉô¤¬¤Ê¤¯¡¢ÂîµåÉô¤Ë¤¤¤¿¡££±³ØÇ¯£²¥¯¥é¥¹¤ÇÁ´¹»À¸ÅÌ¤Ï£±£³£°¿Í¤Û¤É¤È¾®µ¬ÌÏ¡£¡ÖÉô³è¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯À¸ÅÌ¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ä«Îý¤Ç¹»Äí¤òÁö¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤À¤Ã¤¿¡×¡£±ØÅÁ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏÁ¥ÄÅ¤µ¤ó¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢Éô°÷¤ò½¸¤á¤Æ¡Ö±ØÅÁÉô¡×¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£ÀîÌî¤¬¶¥Êâ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¸æÅÂ¾ìÆî¹â¤«¤é¤À¤¬¡¢Î¦¾å¤Î¡Ö¸¶ÅÀ¡×¤Ï¤Þ¤µ¤ËÃæ³Ø»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¤·¤ÆÌÜÎ©¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥Ä¥³¥ÄÅØÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æþ³ØÅö½é¡¢£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ëÁö¤Ï£¶Ê¬°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£³Ç¯»þ¤Ë¤Ï£´Ê¬£²£°ÉÃÂæ¤ÇÁöÇË¡£Í¾ÎÏ¤ò»Ä¤µ¤º¡¢¥´¡¼¥ë¤·¤¿¸å¤ÏÅÝ¤ì¹þ¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÃæ³Ø»þÂå¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÅÓÃæ¤ÇÂ¤¬¤Ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ÂÀ¤â¤â¤ò¤¿¤¿¤¤Ê¤¬¤éÀ¼¤ò½Ð¤·¤ÆÁö¤ë»Ñ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡»ÕÄï¤Î´Ø·¸¤Ïº£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡££²£±Ç¯£³·î¤Ë°ìÅÙ¡¢ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿²¸»Õ¤ËÀîÌî¤¬´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¢½ËÅÅ¤È¥Ð¥é¤Î²Ö¤òÂ£¤Ã¤¿¡£Á¥ÄÅ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¤âÂç»ö¤ÊÊõÊª¤À¡£Æ±Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤â±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¶¥Êâ¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤¿¤áÀ¼½Ð¤·±þ±ç¤Ï¼«½Í¡£¡Ö¼ê½ñ¤¤Î¥Ü¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ïµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇËÍ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç£²²óÓÒÅÇ¡£¤½¤ì¤À¤±²á¹ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢£´Ç¯Á°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤â¸½ÃÏ¤ËÉë¤¯Í½Äê¡£¡Ö»ä¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Î¸æÅÂ¾ì¤Ç°é¤Ã¤¿»Ò¤¬À¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ñ¤Ï¡¢º£¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ø¤¼¤Ò¡¢¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ÏÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¶µ¤¨»Ò¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¹â¹»¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëÀîÌî¤ÎÊâ¤¤ò±èÆ»¤«¤é¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£
¡Ê±öÂô¡¡Éð»Î¡Ë
¡¡¢¡Á¥ÄÅ¡¡ÂóÌé¡Ê¤Õ¤Ê¤Ä¡¦¤¿¤¯¤ä¡Ë£±£¹£¶£±Ç¯£²·î£²£²Æü¡¢¸æÅÂ¾ì»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££¶£´ºÐ¡£¸æÅÂ¾ìÆî¹â¤«¤é¶ÌÀîÂç¤Ë¿Ê³Ø¡£¾®³Ø¹»¤«¤é¥¹¥¡¼¤ò»Ï¤á¡¢¹â¹»£±¡¢£²Ç¯¤Ë¹ñÂÎ¤Î¥¢¥ë¥Ú¥ó¾¯Ç¯ÃË»Ò¤Î¸©ÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¡££¸£³Ç¯¤«¤éÃæ³Ø¹»ÊÝ·òÂÎ°é¤Î¶µÍ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤ÏÉ×¿Í¤È£²ÃË¡££±£·£°¥»¥ó¥Á¡¢£¶£µ¥¥í¡£
¡¡¡»¡ÄÀîÌî¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÆüËÜÎ¦¾å³¦½é¤È¤Ê¤ë£³Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë¤ËÄ©¤àÀ¤³¦Î¦¾å¤Ë¸þ¤±¡Öº£¤Þ¤Ç¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿§¤Î¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡££²£²Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¤Ï¶ä¡¢£²£³Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤ÏÆ¼¡£ºòÇ¯£±£°·î¤ËÀ¤³¦µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¤¬¡¢³¤³°Àª¤¬Â³¡¹¤ÈÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¼é¤ê¤ËÆþ¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¤µ¤é¤ËÀï¤¨¤ë¤Ê¤È¡¢¥á¥é¥á¥é¤ÈÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£