女性も男性も一緒に上達！さりげなくスコア切り

「アスリート系女子ゴルファーは目指していないけれど、今よりもう少し上手になりたい」「同組の男性ゴルファーに勝っちゃうときもある」。そんなゴルファーを目指している女性必読のレッスンを2号に渡って紹介。

モデルを務める藤井悠さんのベストスコアは92。ベスト更新と安定して90前後で回れる実力をつけるために、YouTubeでファン拡大中のクレイジーハルさんがレッスン。美女と野獣（っぽいけど、じつはとても礼儀正しい）のコンビでお届けします。

［全番手共通］ショットは足を使って打つ！ポイントは右足の回転！

クレイジー（以下・クレ）藤井さんはお顔だけでなく、スイングもとても“おきれい”なのに、まだベストスコアが90台とは信じられません。

藤井 そのスイングで「なんで80台が出ないの？」とよくいわれます（笑）

クレ 90切りのために、ショットは飛距離と精度の向上は必須ですが、そのポテンシャルは充分あります！

藤井 本当ですか!?ドライバーはそこそこいいんですが、ＦＷからアイアンはヘタです……。

クレ 今は足が使えていない。足だけで打ってほしいんです！

藤井 足だけ!?

クレ クレイジー流は、ヒザ下だけを使って振ります。ヒザから上はな～んもしない。

藤井 ふぇ～。そんなこと可能なんですか？

クレ 可能ですよ！ 腹筋も背筋も、手や腕も使いません。藤井さんには足を使う準備として、まずはアドレスを変えてもらいます。

右ヒザから下を回して“足”を使って打つんです！

アドレスをチェンジ！

A f t e r ← B e f o r e

足を使って打つために、クレイジーがまず変更したのがアドレス。藤井が「こんなに狭くていいんですか？」と不安になるほど狭めさせ、「ハ」の字に開いていた両ツマ先を閉じて内股で構えてもらった

右ヒザから下の回しやすさがアップ！

スタンスが広く、両ツマ先を開いた構えは、右足を回そうとするとヒザが前に出てしまう（×）。ナロースタンスで両ツマ先を真正面に向けると右ヒザから下を左ヒザに寄せつつスムーズに回せる（○）。この動きによってパワーやスピード、正確性や再現性、安定性もアップする！

骨盤の悪い動きも防げる

「藤井さんは構え方を変えたことによって骨盤の動きもよくなりました」とクレイジー。Beforeのアドレスで足を使うと、男性は骨盤がタテに、女性はヨコに、動きすぎてしまう（×）。そのデリットを解消した藤井さんのスイング写真。軸や前傾角のキープ、右足の使い方、インパクトの厚さなどに、クレイジーは100点をつけた！

「飛ばしたい！」と思って行なっていたことが逆効果だった！

広めのスタンスで「踏ん張って打たないといけない」という気持ちが強かったのですが、真っすぐ遠くへ飛ばすのに真逆のことをしていると知って驚きでした。上体も一生懸命回す、腕も速く振るなども逆効果で、ポイントは“足”だったなんて……。

クレイジー先生の教えどおりのアドレスと右足の使い方をしたら、1球目からボールがつかまるようになり、つかまっているぶん飛距離も伸びたし、その後も弱々しいスライスが出ない！ クレイジー先生のレッスンは、はじめて耳にすることばかりなのに、すぐにいい球が打てるようになったので、アプローチとパットのレッスンも楽しみです♪（藤井）

いかがでしたか？ ぜひレッスンを参考にして、練習してみてください。

レッスン＝クレイジー ハル

●見た目のチャラさに反して、丁寧でわかりやすい親切指導に定評がある人気コーチ。

YouTubeチャンネル「アイ アム クレイジー with anti」は、登録者数６万3000人超えで毎日配信中。

モデル＝藤井 悠

●ふじい・ゆう／東京都出身。164cm。ファッションモデルやタレントとして活躍。ゴルフ歴は約20年、月のラウンド数は1、2回。得意クラブはドライバーで、飛距離は180ヤード。A.M.Enter tainment所属。

インスタグラムアカウント：yufujii0211

写真＝田中宏幸

協力＝日神グループ 平川CC