ビールのおつまみ好きなのどれ？＜回答数 36,469票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第264回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ビールのおつまみ好きなのどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:ビールのおつまみ好きなのどれ？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
缶詰でおばんざい！焼き鳥缶のタッカルビ
【材料】（2人分）
焼き鳥(缶:タレ) 150g
キャベツ 2~3枚
玉ネギ 1/2個
ニラ 1/2束
ニンニク(薄切り) 1片分
コチュジャン 大さじ 1
酒 大さじ 1
ピザ用チーズ 60~80g
ゴマ油 適量
【下準備】
1、キャベツはザク切りにする。玉ネギは幅1cmに切る。ニラは根元を切り落とし、長さ4cmに切る。
【作り方】
1、フライパンにゴマ油を中火で熱し、ニンニク、キャベツ、玉ネギを加えて炒める。しんなりしたら焼き鳥とニラを入れてさらに炒める。
2、缶に残った汁にコチュジャンと酒を入れて混ぜ合わせ、フライパンに加えて炒め合わせる。ピザ用チーズをのせて蓋をし、溶けたら器に盛る。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ビールのおつまみ好きなのどれ？」さてみなさんの回答は…？
・「ビールのおつまみ好きなのどれ？」の結果は…
・1位 … 枝豆46%
・2位 焼き鳥 27%
・3位 唐揚げ 21%
・4位 ナッツ 6%
※小数点以下四捨五入
36,469票
・2位 焼き鳥 27%
・3位 唐揚げ 21%
・4位 ナッツ 6%
※小数点以下四捨五入
36,469票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
缶詰でおばんざい！焼き鳥缶のタッカルビ
【材料】（2人分）
焼き鳥(缶:タレ) 150g
キャベツ 2~3枚
玉ネギ 1/2個
ニラ 1/2束
ニンニク(薄切り) 1片分
コチュジャン 大さじ 1
酒 大さじ 1
ピザ用チーズ 60~80g
ゴマ油 適量
【下準備】
1、キャベツはザク切りにする。玉ネギは幅1cmに切る。ニラは根元を切り落とし、長さ4cmに切る。
【作り方】
1、フライパンにゴマ油を中火で熱し、ニンニク、キャベツ、玉ネギを加えて炒める。しんなりしたら焼き鳥とニラを入れてさらに炒める。
2、缶に残った汁にコチュジャンと酒を入れて混ぜ合わせ、フライパンに加えて炒め合わせる。ピザ用チーズをのせて蓋をし、溶けたら器に盛る。
(E・レシピ編集部)