天王山対決の第1ラウンドは日本ハムの執念に屈した。1点を追う九回2死一、二塁で、周東が空振り三振。勝てば優勝へのマジックナンバー「27」が点灯した一戦で競り負けた小久保監督は「直接対決にふさわしい初戦でした」と口にした。

今季の日本ハム戦の1点差決着は11度目。シーソーゲームを繰り広げた末の七回に、3番手の藤井が万波に初球の152キロ直球を決勝弾とされた。「あの外角低めの真っすぐを右翼スタンドに運ぶんですから」。小久保監督は藤井を責めることなく、万波をたたえた。

一方で警鐘を鳴らしたプレーもあった。逆転を許した三回は、2死走者なしから四球を挟んだ4連打で3失点。その呼び水となった水野の一塁内野安打は、先発の松本晴の一塁ベースカバーがわずかに及ばなかった。

一試合の重みが格段に増す終盤戦は、ワンプレーが命取りとなる可能性もある。小久保監督は「ミスではない」とした上で「打者走者の足（の速さ）が頭に入っていたか。少しでも早く（一塁ベースを）踏む意識があったか」と指摘した。

優勝マジックの初点灯は持ち越しとなり、日本ハムとの差は2・5ゲームに縮まったが、優位に立っているのは事実。エース有原に託す23日の2戦目へ向け、小久保監督は「明日に切り替えていきます」。この1敗を引きずることはない。 （鬼塚淳乃介）

ソフトバンク・松本晴（5回3失点で降板）「自分のミスがきっかけで逆転されてしまい、チームに申し訳ない」