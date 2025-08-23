2人で計168本塁打だが、通算6度目と意外にも多かった。二回。先制の2号ソロを放った中村と、同じく2号ソロが節目の通算100本塁打となった今宮との「アベック弾」の回数だ。

一方で今回の遠征は「初めて」の出来事もあった。福岡から北海道へ移動した21日夜、今季で18年目の中村と16年目の今宮は2人で食事に出かけた。チームの精神面の柱で、先頭で引っ張ってきたベテランが、シーズン中に他の選手抜きで食事するのは初めてだった。

互いをリスペクトし合うがために、照れくささもあった。だからこそ、なかなか実現しなかった食事会だが、北海道名物のジンギスカンに箸を伸ばしつつ白熱したのは、当然ながら日本ハムとの優勝争いに関する会話だった。

中村が2学年下の今宮を「真の戦友」と評すれば、今宮も「ここぞの場面で、本当に頼りになる先輩」と絶大な信頼を寄せる。ようやく実現した食事会の翌日、そんな2人が日本ハムとの大事な3連戦初戦で価値ある「アベック弾」を放つのだから、恐れ入る。

チームとしてはこの2発を勝利に結び付けたかっただろう。ただ、九回の粘りには首位の意地を見たし、両チームがともにベンチ最前列に身を乗り出していた姿には、こちらも力が入った。3連戦の残り2試合も熱の入った戦いを期待したい。 （石田泰隆）