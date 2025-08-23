戦後80年のこの夏、日本のトップリーダーがいかに先の大戦を総括し、平和な未来を誓うのか、注目されている。

そんな中、石破茂首相は15日の「終戦の日」に合わせた談話発出を見送った。誠に残念である。

代わりに個人的な見解を表明することを模索している。だが、どんな内容の見解を、どのタイミングで出すのか、いまだに判然としない。

首相は、昨秋の衆院選に続き、7月の参院選でも自民党が惨敗した責任を問われている。そうした状況で、首相が思い描くように見解が出せるのかも定かではない。

戦後生まれが8割を超え、いずれ先の大戦を知る人たちはいなくなる。記憶をいかに次世代へ継承し、教訓としていくのか。国内外にメッセージを発することは、歴史の節目に首相を務める者の逃れられない責務といえる。

歴代内閣は戦後50年の1995年以降、60年、70年の節目で閣議決定を伴う首相談話を出してきた。先の大戦への反省とおわびを示し、世界平和に貢献する覚悟をうたう。

戦後50年の村山富市首相談話はアジア諸国への「植民地支配と侵略」に言及し、「痛切な反省」と「心からのおわび」を表明した。戦後60年の小泉純一郎首相談話も同じ文言で歴史認識を受け継いだ。

戦後70年の安倍晋三首相談話は、歴代内閣の立場を紹介する形で「反省とおわび」に触れつつ、後の世代に「謝罪を続ける宿命を背負わせてはならない」と表現した。

これにより「謝罪外交」に終止符が打たれたと評価する自民保守派は、石破首相が新たな談話を出すことで、70年談話の内容が変更されかねないと警戒する。党内基盤の弱い石破首相がこうした声に配慮し、保身を優先して談話を見送る懸念もある。

世界ではロシアによるウクライナ侵攻、イスラエルと米国によるイランの核施設攻撃など戦火が絶えない。

国内でも排外主義が台頭する。沖縄戦の史実をゆがめたり「核武装が最も安上がり」と発言したりする政治家も出現している。歴史認識を修正しようとする主張もあり、戦後の価値観が大きく揺らぐ危機的な状況にある。

石破首相は、なぜ日本が無謀な戦争に突き進んだのか、軍の暴走を許した文民統制に関する検証にも意欲を示す。本来、政府として談話の内容を検討するなど歴史と向き合う姿勢を示すことが重要だ。

広島、長崎の原爆の日の式典で首相は、被爆者の短歌などを紹介しながら自分の言葉で語ろうと苦心した。全国戦没者追悼式の式辞でも、自民の政権復帰以降は途絶えていた大戦への「反省」を復活させるなど独自色を出した。

首相は時代の節目を捉えた明確なメッセージを発信すべきである。それは、決して後戻りしないという決意であり、未来に向けた不戦の誓いでもある。