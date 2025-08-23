大分県日田市のNPO法人「リエラ」は、今月の大雨で大きな被害が出た熊本県で活動する災害ボランティアを募集している。活動日は26、27、30日。当日は、日田市と被災地を往復する無料マイクロバスを運行する。熊本県内ではボランティアが不足しており、同法人の松永鎌矢代表理事は「住民だけでは気力が持たない。余力がある人は手伝って」と呼びかけている。

大雨の後、松永さんは熊本県の上天草市に入り活動した。そこで得た情報によると、熊本県内では被害が大きい自治体が外部からのボランティアを受け付けているが、人手不足が深刻という。民家1棟の家屋の片付けや敷地に入った土砂の搬出などには、10人程度の手伝いが必要で松永さんは「圧倒的に人手が足りていない」と話す。

この状況を踏まえ、リエラは日田市社会福祉協議会の協力を得て、3日間バスを運行させて被災地に入る。ボランティアの定員は各日15人で、対象は高校生以上（高校生は保護者の同意書が必要）。活動場所は、熊本県玉名市を想定している。「助け合うことで防災意識も高まる。日田だけでなく、いろんなところから応援に駆けつけてほしい」と松永さん。

参加は無料だが、ボランティア活動の保険加入料として500円程度が必要。3日間とも、日田市中城町の中城体育館裏に午前6時20分に集まって現地に向かい、活動後は午後5時半に帰着する予定。参加希望者は、電話での事前相談が必要。リエラ＝080（8582）5914（午前9時〜午後5時半）。 （稲葉光昭）