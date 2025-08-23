佐賀県嬉野市は22日、10月から最大100円を値上げする入湯税について、2026年度以降に本格的な運用を始めるため、泉源の保護や観光振興を目的にした基金を設けると発表した。基金設置条例案や、1億930万円を追加する25年度一般会計補正予算案など13議案を、29日開会予定の市議会定例会に提案する。

入湯税は10月以降、温泉施設の宿泊客が150円から250円に、日帰り入浴客は50円から100円に値上げされ、25年度は2388万円の増収が見込まれる。市はこのうち94万円を泉源保護のためのアドバイザー招請、子どもの温泉旅館職業体験事業などに活用するが、残りは基金に回す。

この日の会見で、村上大祐市長は「昨冬は一時的に泉源の減少が指摘されたが、関係者の努力で現状は例年並みに回復している。新年度以降は税収をどれだけ活用し、どれだけ基金に回すか、慎重に検討して持続可能な温泉観光地経営につなげたい」と述べた。

補正予算案にはこのほか、有機農業転換に取り組む茶農家などへの補助事業費57万円▽市民主体で企画された市制20周年記念事業に対する補助金交付事業費150万円−を盛り込んだ。 （糸山信）