80歳歌手、今年5月に人工関節の手術受けるも1週間後にステージ復帰 結婚52年・芸能界きっての“おしどり夫婦”の秘訣明かす
田辺靖雄・九重佑三子夫妻が、25日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
(左から)田辺靖雄・九重佑三子 ＝テレビ朝日提供
芸能界きっての“おしどり夫婦”である田辺・九重夫妻。2人とも10代のころから黒柳と共演をしており、放送では懐かしい話に花を咲かせる。
一昨年、金婚式を迎え、家族でお祝いをしたという2人。息子家族がメッセージカードをプレゼントしてくれたそう。現在80歳の田辺は、“80歳の壁”をひしひし感じているといい、股関節を痛め、今年5月には人工関節の手術を受けた。しかし、退院1週間後にはライブのステージに立てるまでに回復したと話した。結婚52年の夫婦が「夫婦円満の秘訣」についても明かす。
