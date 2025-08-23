¡Îº´²ì¸©¡ÏÊ¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¡Ö¼«Ê¬»ö¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¡×¡¡ÈïÃÄ¶¨¤ÎÅÄÃæ½Å¸÷¤µ¤ó¡¡¼¯Åç»Ô¤Ç¹Ö±é¡¡¸¶ÇúÅê²¼80Ç¯¡¡³ËÊ¼´ï¤Î¶¼°ÒÉ÷²½¤â·üÇ°
¡¡¹Åç¡¢Ä¹ºê¤Ø¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤«¤é80Ç¯¡£ºòÇ¯¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆüËÜ¸¶¿åÇúÈï³²¼ÔÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ¡ÊÈïÃÄ¶¨¡Ë¤ÎÂåÉ½°Ñ°÷¤ÎÅÄÃæ½Å¸÷¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¡áÄ¹ºê»Ô¡á¤Ï21Æü¡¢º´²ì¸©¼¯Åç»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¹Ö±é¤·¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬¼«Ê¬»ö¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£ÀïÁè¤Îµ²±¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢³Ë¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼çÄ¥¤¬°ìÉô¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÍ«Î¸¤·¡ÖÃ¯¤Ë¤â³Ë¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Çº£¸å¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¤Ë¸¶Çú¤¬Íî¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬4ºÐ¤Î»þ¡£Çú¿´ÃÏ¤«¤éÌó6¥¥íÎ¥¤ì¤¿¸½ºß¤ÎÄ¹ºê¸©»þÄÅÄ®¤ÇÈïÇú¤·¤¿¡£³°¤ÇÈô¹Ôµ¡¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤Á®¸÷¡Ê¤»¤ó¤³¤¦¡Ë¤¬½Ð¤Æ¡¢¿ô½½ÉÃ¸å¤ËÇúÉ÷¤ÈÇú²»¤¬¤·¤¿¡×¡£¼«Âð¤Î¤Õ¤¹¤Þ¤ä¾ã»Ò¤Ê¤É¤ÏÁ´¤Æ¿á¤Èô¤ó¤À¡£
¡¡¼«¿È¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶á¤¯¤Î¹ñÌ±³Ø¹»¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¶ì¤·¤àÈïÇú¼Ô¤Î»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤°Û½¡×¤¬Î©¤Á¤³¤á¤ëÃæ¡¢¿Æ¤È¤Ï¤°¤ì¡ÖÄË¤¤¡¢Áá¤¯·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¡×¤È¤¦¤á¤¯ÍÄ»ù¡¢¥¬¥é¥¹¤¬Å´Ë¤¤Î¤è¤¦¤ËÆ¬¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿Ãæ³ØÀ¸¡Ä¡£°åÌôÉÊ¤¬Äì¤òÆÍ¤¡¢¾ÃÆÇ±Õ¤È¤·¤ÆÊ¨Æ¤µ¤»¤¿³¤¿å¤ò¡¢ÊñÂÓ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÍá°á¤ä¥·¡¼¥Ä¤òÍÑ¤¤¤¿¡£¡ÖËèÆü²¿½½¿Í¤ÈË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢°äÂÎ¤Ï²ÐÁò¤¬¤Ç¤¤ºËä¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¸å¤Î¥í¥·¥¢¤¬³ËÊ¼´ï¤Î»ÈÍÑ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Û¤Î¤á¤«¤¹¸½Âå¡£¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÈïÇú¤Î¼ÂÁê¤òºÆÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢°Ñ°÷²ñ¤¬Áª¤ó¤À¡×¤È¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¼õ¾Þ¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ö¼þ°Ï¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ´î¤ó¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¤Ë½ðÌ¾¡¦Èã½Ú¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡Ö³ËÉðÁõ¤¬ºÇ¤â°Â¾å¤¬¤ê¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿»²À¯ÅÞ¸õÊä¤¬ÅöÁª¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸¶Çú¤¬É÷²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤òÉ¬¤º²ÈÂ²¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡Ä¹ºê¸©¤Ë¤Û¤É¶á¤¤¼¯Åç»Ô¡£¹Ö±é²ñ¤ò´ë²è¤·¤¿Æ±»ÔµÄ¤Î¾¾ÈøÀ¬»Ò¤µ¤ó¡Ê80¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÄ¤¤º¢¡¢¿È¶á¤ËÈïÇú¼Ô¤ä´Ç¸î¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡ÖÀ¤³¦¤«¤éÀïÁè¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¹Ö±é¤¬¤¢¤Ã¤¿Æ±»Ô¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¿¥¦¥ó¥Ô¥ª4³¬¤Î¡Ö»ÔÌ±¸òÎ®¥×¥é¥¶¤«¤¿¤é¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢8·î31Æü¤Þ¤Ç¡Ö¸¶Çú¼Ì¿¿Å¸¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡ÊÅÄÃæÁáµª¡Ë