「ヒロシ」と愛車の「高級バイク」が話題に！ 北海道まで「1週間のバイク旅」しちゃう「アメリカン」どんなモデル？

ヒロシ、愛車「ハーレー」とのツーリング旅の模様を公開！

お笑いタレントのヒロシさんが自身のインスタグラムを更新し、愛車で北海道旅を満喫したことをつづっています。

ソロキャンパーとしても人気を集めるヒロシさんですが、どのような愛車を所有しているのでしょうか。

ヒロシの高級バイクどんなモデル？（Photo：時事）

【画像】超カッコイイ！ 「ヒロシ」×「高級バイク」の姿を画像で見る！

ヒロシさんは、今年2025年4月に大型二輪の免許の取得を報告。当時、以下のようにつづっていました。

「大型二輪の免許取りに、山形で6日間合宿してたよ。合格したよ。緊張したよ。

（中略）

さて、ハーレーを買うよ。目指せ長瀬だよ！」

ハーレーが愛車であることが知られている元TOKIOの長瀬智也さんを意識している内容をつづっていました。

その後無事ハーレーを購入。ヒロシさんのインスタグラムにはたびたび購入した大型バイクの姿がアップされており、その動向にユーザーから注目を集めていました。

ちなみに、車種の詳細については触れられていませんが、車両のスタイリングなど、その姿形から「スポーツスター XL883R型」であると想定されます。

スポーツスターといえば、高い走行性能やスポーティなスタイリングが特徴のスポーツモデル。

初代モデルは1957年に登場し、シリーズの中でも歴史のあるハーレーの主力モデルのひとつです。

なかでもXL883R型は、「パパサン」の愛称でも親しまれ、コンパクトなサイズ感や、取り回しの良さ、またハーレーの中では手頃な価格帯で展開され、ビギナーモデルとしても支持されています。

そんなハーレーを迎え入れたヒロシさん。今回インスタグラムには以下のように旅の模様をつづっていました。

「北海道、1週間のバイク旅。

台風でフェリー欠航になったり、財布無くしたり、立ちゴケしたりしたけど、愉快な旅だった（以下略）」

この北海道旅の模様は自身の公式YouTubeチャンネルにもアップされ、「ハーレーカッコいいっす！」「バイク音かっこいいです」「ヒロシさんのプライベートキャンプ待ってました」「いい音響いてますねぇ」など多くの声が寄せられていました。