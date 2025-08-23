本日8月23日（土）午前10時30分から日本テレビにて、ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」を放送。TVerでは見逃し配信も！

今回の放送内容をご紹介！

■世界大会に出場した“ジェラートの神”が伝授！この夏オススメのマンゴーソルベ

聞けば絶対マネしたくなる神のスゴ技「オー！マネゴッド！」。今回は、世界が認めたジェラートの神のお店「サンティ」で大人気の「マンゴーソルベ」！“神”直伝の黄金比を使って、たった5分の調理時間で誰でも再現できるレシピを大公開。さらに、夏にピッタリのスイカを使ったソルベのレシピも！

■“クラフトビールの聖地”を作った神

“クラフトビールの聖地”として知られる東京・両国「ポパイ」の創業者、青木辰男さん。青木さんは、まだクラフトビールが“地ビール”と呼ばれていた1990年代から「ポパイ」で生ビールとして提供し“地ビール”を広めてきた“神”。

お店の壁面には100本のビールサーバーがあり、日本と世界各地から集めたクラフトビールを常時70種類以上楽しむことができる。温度管理とガス圧調節が難しいとされるビールを、種類によっておいしく提供する事ができるビールサーバー“青木式サーバー”の開発秘話もご紹介！

■北海道生まれの縁起物「木彫り熊」の“神”がテレビ初登場

街頭インタビューで出会った「木彫り熊」のファンだという男性にとっての神様は、北海道・旭川で木彫り熊を制作している佐藤憲治さん。従来のイメージとは違う現代アートのような造形の神の作品は、お土産屋さんでも手に入らず個展では即完売するほど大人気！

テレビ取材は初めてだという旭川の工房まで伺い、特別に木彫り熊の制作工程を見せていただけることに！

■番組概要

出演：ヒロミ 小泉孝太郎

チーフプロデューサー：原司

プロデューサー：藤粼一成 劉雅莎

演出：渡辺春佳

制作協力：日企 AX-ON

製作著作：日本テレビ

公式サイト https://www.ntv.co.jp/ohmygod/

