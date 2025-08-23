¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ËÅ¸³«¤Î½£Ê¼¡¡Éð´ï·È¹Ô¤Ø¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥·¥«¥´¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤â½£Ê¼ÇÉ¸¯¤Î°Õ¸þÉ½ÌÀ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¼£°ÂÂÐºö¤Î¶¯²½¤ò·Ç¤²¤Æ¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ËÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤ë½£Ê¼¤ËÉð´ï¤ò·È¹Ô¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñËÉÁí¾Ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï22Æü¡¢¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½£Ê¼¤¬¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢·³¤¬»Ùµë¤·¤¿Éð´ï¤ò»ý¤Ã¤ÆÇ¤Ì³¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤¬Éð´ï¤Î·È¹Ô¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÁÊ¤¨¤ë¼£°ÂÂÐºö¤Î¶¯²½¤Î¤â¤È¡¢¸½ºß¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½2000¿Í¤Î½£Ê¼¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ·ÙÈ÷³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉð´ï¤Ï·È¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¤é¥·¥«¥´¤ËÆþ¤ê¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡£¥·¥«¥´¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤À¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï½£Ê¼¤ÎÇÉ¸¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃæÀ¾Éô¡¦¥¤¥ê¥Î¥¤½£¤Î¥·¥«¥´¡¢¤µ¤é¤ËÅìÉô¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤Ç¤â¼Â»Ü¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤âÃÎ»ö¤¬Ì±¼çÅÞ¤Î½£¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤»¤ÐÈ¿È¯¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£