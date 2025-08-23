本日8月23日（土）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「嗚呼‼みんなの動物園」2時間スペシャル。

捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など、行き場をなくして保護された犬や猫を、実に8年も前からボランティアでトリミングしてきた相葉雅紀。今回は、そんな相葉の保護犬トリミングに今年の「24時間テレビ」でチャリティーランナーを務める横山裕が登場する。

二人が洗う犬は、廃業したペットショップから保護されたミニチュア・シュナウザーの2匹。これまできちんとお世話されていなかったのか、長い口ひげと眉毛が特徴の愛らしい犬種なのに、2匹ともすぐにミニチュア・シュナウザーと判別できないほど全身毛玉だらけの状態。子どもの頃に捨て犬を拾い、家族の反対を押し切って育てたことのある横山は、早くこの2匹を身軽に、キレイにしてあげたいと全力で相葉のトリミングをサポートする。

トリミング中は、横山がボケると相葉がすかさずツッコミを入れるなど、終始和気あいあいとした雰囲気を作り2匹の緊張をときほぐす二人。

ほか今回の「嗚呼‼みんなの動物園」では、筋肉芸人・青木マッチョの自宅に有村架純が訪問。青木の預かる保護猫「ムサシ」とふれあうスペシャルな様子も放送！



