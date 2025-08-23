オーランド・ブルーム、「パイレーツ・オブ・カリビアン」新作で“全員”再集結を熱望
オーランド・ブルームは、映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」新作で“全員”が戻ってくることを熱望しているという。
ディズニーの同人気シリーズを手掛けるプロデューサーのジェリー・ブラッカイマーが先日、ジャック・スパロウ役で人気のジョニー・デップと第6弾となる新作への出演について話をしたことを明かしていたところだが、オーランドも、キーラ・ナイトレイを含む他のキャストが再出演に同意し、脚本が納得できるものであれば、ウィル・ターナー役を再び演じたいと口にしている。
エンターテイメント・ウィークリー誌によると、ファン・エクスポ・シカゴでオーランドはこう話していたという。
「すべては脚本にかかっているよね」
「個人的にはみんなが戻ってくるのを見たい。成功するには、みんなを呼び戻すことが鍵だと思う。もしそれが可能で、みんなが戻りたいと思うならね」
しかし、キーラは以前、撮影期間が長く、場所について希望を出すことなどもできないとして、シリーズ復帰に後ろ向きな姿勢を見せていた。
