本日8月23日（土）よる9時に第7話を放送 櫻井翔主演、日本テレビ系土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）「放送局占拠」。

“般若”・伊吹（加藤清史郎）に“妖”から追放された大和（菊池風磨）は冷凍庫に閉じ込められ寒さに耐えているが、ついに力つきてしまう。凍死寸前の大和を武蔵（櫻井翔）と天草（曽田陵介）は探し当てることができるのか？

そして、病院占拠事件で目的を達したはずの大和がなぜ、再び“青鬼”の面をかぶることを決意したのか…。

放送局内では、伊吹と裕子（比嘉愛未）が姉弟であることを知った人質の一人、内閣官房長官・式根泰山の息子 式根潤平（山口大地）が裕子にメスを突き付け、“妖”に解放を迫る。

一方、 “のっぺらぼう”に殺人依頼をしていたことが暴かれた屋代警備部長（高橋克典）。彼がひた隠しにする真実に、本庄（瀧内公美）が迫る。

さらに、いまだ隠されている“妖”の一人、“輪入道”の素顔が今夜明らかに！その事実を知った武蔵は…。そして“ありえない結末”が待っている――。

第7話のあらすじは「ストーリー」ページでも公開中。

TVerでは第1話〜第3話と最新話を無料配信。Huluでは、最新話までの全話を独占配信。各話に張り巡らされた伏線を隅々までチェックしよう！

●“妖” お面ぬりえ 無料ダウンロード企画実施中

“青鬼”やこれまで正体が明らかとなった武装集団“妖”のお面が無料でダウンロードできる。ダウンロードしたデータをA4サイズの紙に印刷して厚紙に貼り、好きな色を塗って“妖”お面を作ろう！色を塗ったお面はハッシュタグ「#放送局占拠ぬりえコレクション」をつけて、ぜひSNS投稿を！

●「放送局占拠」概要

日本テレビ系 7月期土曜ドラマ

■チーフプロデューサー 道坂忠久

■プロデューサー 尾上貴洋

■演出 大谷太郎 茂山佳則 西村了

■脚本 福田哲平

■主題歌：「W」 Snow Man（MENT RECORDING）

■音楽 ゲイリー芦屋

■制作協力 AX-ON

■製作著作 日本テレビ

