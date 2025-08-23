【前後編の後編/前編からの続き】

夏の甲子園で初戦を勝ち抜きながら、出場辞退を余儀なくされた広島代表の広陵高校。前代未聞の事態を引き起こしたのは、SNSで立て続けに拡散してしまった「知られざる不祥事」だった。21日、広陵高校は中井哲之監督（63）が退任することを発表したが、屈指の強豪校で、長きにわたって“君臨”した指揮官の光と影に迫る――。

＊＊＊

前編【「先輩からシバかれてしんどいか知らんけど…」 退任発表の広陵・中井監督の素顔 「ケツバットもあった」 OBが明かす】では、OBらの証言をもとに、中井監督の知られざる素顔について報じた。

退任することが発表された広陵高校野球部の中井哲之監督

“硬軟”取り混ぜながらますます力をつけていった中井監督。ちなみに息子の惇一部長は、広陵の3年生だった2012年には主将を務めていたのだが、夏の予選では広島大会3回戦で敗退している。当時の「日刊スポーツ」（12年7月22日）では、

〈中井親子の夢散る〉

との見出しで、

〈父・中井監督に相談せず、中井は独断で広陵進学を決めた。入学後、気持ちの中では親子の縁を切った〉

と報じられている。県内の野球関係者によれば、

「惇一さんは卒業後、中京大へ進学し、17年春、保健体育の教諭として母校に赴任しました。以降野球部の副部長となって父をバックアップし、23年から部長に就いています」

とのことで、名実ともに「王国」を築き上げ、今年は3年連続の夏出場を果たしたのだった。

「暴力・体罰の禁止」を無視する悪循環

かつての部活動では“指導”という名の体罰は珍しくなかった。時代とともに世間の意識も変化し、そうした暴力へのまなざしは厳しくなったものの、今なお事案の発覚は後を絶たない。さる10日に会見した日本高野連の寶馨（たからかおる）会長によれば「年間1000件以上の不祥事が報告されている」とのことで、とりわけ強豪校ともなればその峻厳さは推して知るべしである。

同日の会見で広陵の堀正和校長は、SNSでの学校や生徒への誹謗中傷を出場辞退の理由に挙げ、これがまたしてもネット上で「被害者面」などと批判されるに至った。ITジャーナリストの井上トシユキ氏が言う。

「最初にSNSに告発を書き込まれた時に“知らぬ存ぜぬ”を決め込んでしまったのが、広陵の大きな初動ミスです。昭和の頃であれば今回の件はもみ消されていたかもしれませんが、今や隠し通せなくなっています。昔の感覚のまま、SNSを甘く見ていたと言わざるを得ません」

また、スポーツライターの小林信也氏も、

「夏の大会は朝日新聞とNHKの“ネガティブな報道はしない”という前提の下で続いていますが、今回はSNSがそうした“文化”を突き破ったといえます」

としつつも、

「厳しく指導した方が甲子園に近づけることもあり、おのずと強豪校は優秀な選手を集め、高野連の掲げる『暴力・体罰の禁止』を無視するという悪循環に陥っている。大会のやり方を変えない限り、高校野球の体質は変わらないでしょう」

堀校長に聞くと……

今回はそれが図らずも露呈したわけだが、会見で堀校長は中井監督について、

〈当面は指導から外れてもらう〉

と明言し、その後、退任を発表した。

「中井王国」について堀校長に尋ねたところ、

「本校なりの回答をしていこうと思います」

そう言うのみ。当の学校はといえば、

「今般の多くのご指導を受けて、硬式野球部の指導体制の抜本的な見直しを図るべく検討をしております」

来たる26日には、実名告発された2年前の事案で、継続中の第三者委員会が開かれるという。

