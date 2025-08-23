高校野球で快進撃を見せ見事ベスト4となった県岐阜商（岐阜）が22日地元に帰還しました。

午後2時半ごろ母校に到着した県岐阜商ナイン。選手たちへ一緒に戦った応援団から「優勝出来なかったですが、県岐阜商の野球部が1番輝いていて1番かっこよかったです」とねぎらいの言葉が投げかけられます。

主将の河粼広貴選手（3年）は「ベスト4という結果は前にいるメンバーだけでなく県岐阜商全員でつかみ取ったものだと思っています。今後も県岐阜商野球部という誇りを持って精いっぱい努力してまいります」と爽やかな笑顔を見せました。

準々決勝では春夏連覇を狙う横浜（神奈川）と激戦を繰り広げました。ライトの横山温大選手のファインプレーなどもあり試合は延長へ。手に汗握る攻防を経て、最後は4番坂口路歩選手（3年）のレフトへのタイムリーヒットで勝利。2009年以来、16年ぶりのベスト4に進みました。準決勝の日大三（西東京）との対決も延長へもつれ込む熱戦となりましたが惜しくも敗れてしまいました。公立校として7年ぶりの決勝進出とはなりませんでしたが多くの人の心に残る戦いをしました。

応援していた坂口選手のお母さんは「見ててすごく成長したなと思って、すごく驚いたし本当に感動しました」。横山選手のお母さんは「（息子に）注目していただいてプレッシャーもあったと思うけど、みなさんの応援とかもらって後押しで頑張れたと思うので、よく頑張ったねと思う」と息子をねぎらいました。

地元に戻るとすぐにテレビ番組生出演。河粼選手は「秋・春と悔しい思いをしてきたので夏ベスト4行けて本当にうれしい気持ちです」と話します。

生まれつき左手の指を欠損している横山選手は今大会多くの場面で大活躍しました。「日に日にたくさんの歓声が増えて、たくさんお客さんも入ってきて歓声もすごく大きくて、打席立ってたくさんの歓声に迎えられて改めて（甲子園は）最高の場所だなと実感しました」と話しました。

準々決勝で値千金のサヨナラタイムリーを放った坂口選手は「みんながつないでくれたので絶対決めようと思って打席に入りました」。

そして今大会全試合で登板し、ピンチの時でも笑顔が印象的だった2年生エース柴田蒼亮投手は「ピンチの時でも笑ってたらいいプレーが出来ると思うので、笑顔を大事にやってます」と話し、来年全国制覇でリベンジを誓いました。