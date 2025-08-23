身体に爆弾を抱えるヒロイン、衝撃の告白で計画変更…しかし主人公に大ピンチが！＜リベンジ・スパイ＞

本日8月23日（土）、大橋和也×渋谷凪咲のドラマ『リベンジ・スパイ』第7話が放送される。

【映像】嘘告白の主人公、倒れたヒロインに本気ハグ…感情揺れ動く涙声の「見っけ」

前回の第6話では、菅原優我（大橋和也）の兄・尚之（溝端淳平）が生前に「藺牟田メディカルデータ」の社長・藺牟田隆一（郄嶋政伸）と会っていたことが発覚。

優我は、尚之の事故現場から逃げ去った人物が履いていた革靴を、もし藺牟田が持っていれば死の真相に迫ることができると、“リベンジ”の目的を再確認する。

そして、そのリベンジに必要不可欠なのが、「優我が花を泣かせるまで」という期限付きで付き合うことになった社長令嬢・藺牟田花（渋谷凪咲）だった。

藺牟田の情報を聞き出すべく、花とさらに距離を縮めようとデートに誘い出す優我だが、ギャラリー巡りに日本料理店の個室、ボウリングなど、すっかり彼女との時間を楽しんでしまう。そんななか、やがて花の身に思わぬアクシデントが…。

スパイとしての自分と、花と一緒にいるときのトキめいている自分とのはざまで揺れる優我。「リベンジする相手の娘なんか、好きになれるはずない」と自らの頬をたたき、気持ちを新たにするシーンも印象的だった。

◆まさかの告白に“リベンジ”の計画変更？

そんななか迎える第7話では、優我が花から身体に爆弾を抱えていることを告白され、「奇跡はある」と諭す。このときばかりはリベンジのことも、そのための情報を得るために花に近づいたことも、すべて吹き飛んでしまっていた優我の戸惑いが描かれる。

あらためてリベンジと正面から向き合うべく、花とあえて距離を取ることにした優我は、自分に好意を抱いている専務・桜小路章（高橋光臣）の秘書・汐見明日香（ゆいかれん）にターゲットを変更すると、スパイ仲間の岡山真之介（織山尚大）に告げる。

一方、自身の病のせいで人を好きになることを避けてきた花だが、あふれ出る涙とともに優我への募る想いを抑えきれなくなっている自分に気づいて…。明日香と仲むつまじく話す優我の姿を、複雑な思いで見つめる花――。

そんななか、雷雨が街を襲う。以前、雷が鳴り響くなかで優我が体を震わせ倒れた光景が脳裏によぎった花は、ある行動に出る。