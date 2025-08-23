パウエル議長発言を受けた利下げ期待に米株式市場は大幅高＝米国株概況

　きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は大きく反発した。終値はダウ工業株３０種平均が８４６．２４ドル高の４万５６３１．７４ドル、ナスダック総合指数が３９６．２３高の２万１４９６．５４、Ｓ＆Ｐ５００が９６．７４高の６４６６．９１。

　注目されたジャクソンホール会議でのパウエル議長の講演は、労働市場の下振れ警戒などを示し、金融政策スタンスの調整が必要となる可能性があると、利下げの可能性を示唆するものとなった。先週の米生産者物価指数の強い伸びに加え、昨日の米購買担当者景気指数（ＰＭＩ）の強い結果で、早期の利下げ期待がやや後退していたが、この発言を受けて一気に期待が回復。株式市場を押し上げる材料となった。

　マグニフィセント７は前日までの軟調な推移から一転して反発。特にテスラ＜TSLA＞は６％を超える大きな伸びとなった。アルファベットC＜GOOG＞アルファベットA＜GOOGL＞も３％を超える伸び、メタ＜META＞が２％を超える伸びなど軒並みの買いが出ている。新興ハイテクではAMD＜AMD＞も2.47%高と力強さを見せた。

　ダウ採用銘柄は３０種中２５銘柄が上昇とこちらも好調。上昇寄与度トップは金融大手ゴールドマンサックス。そのほか建設・鉱山機械のキャタピラー、ホームセンターのホームデポ、クレジット会社アメックスなどの上昇が目立った。
　
　その他個別株では、太陽光発電のエンヒューズエナジー＜ENPH＞が10％を超える上昇。前日まで二日間連続で下げていたが、ジェフリーズが投資判断をアンダーパフォームからホールドに引き上げたことなどを材料に買いが入った。

　利下げによる景気刺激などを好感する形でエンターテインメント関連なども大きく上昇。クルーズ船運営のノルウェージャンクルーズ＜NCLH＞、カジノなどリゾート施設運営のシーザーズエンターテインメント＜CZR＞なども大きく買われている。

　金融機関の投資判断引き上げなどでプレマーケットから強さが目立ったウラン探鉱のカメコ＜CCJ＞は４．８７％高と好調さを維持して引けている。

アップル＜AAPL＞　227.76（+2.86　+1.27%）
マイクロソフト＜MSFT＞　507.23（+2.99　+0.59%）
アマゾン＜AMZN＞　228.84（+6.89　+3.10%）
アルファベットC＜GOOG＞　206.72（+6.10　+3.04%）
アルファベットA＜GOOGL＞　206.09（+6.34　+3.17%）
テスラ＜TSLA＞　340.01（+19.90　+6.22%）
エヌビディア＜NVDA＞　177.99（+3.01　+1.72%）
メタ＜META＞　754.79（+15.69　+2.12%）
AMD＜AMD＞　167.76（+4.05　+2.47%）
エンフェーズ・エナジー＜ENPH＞　38.18（+3.60　+10.41%）
ノルウェージャンクルーズライン・ホールディングス＜NCLH＞　25.05（+1.69　+7.23%）
シーザーズ・エンターテインメント＜CZR＞　26.75（+1.75　+7.00%）
カメコ＜CCJ＞　74.91（+3.48　+4.87%）
ホームデポ＜HD＞　412.79（+15.09　+3.79%）
ゴールドマン＜GS＞　 741.89（+25.94　+3.62%）
キャタピラー＜CAT＞　 435.67（+17.78　+4.25%）
アメックス＜AXP＞　319.16（+10.99　+3.57%）　

