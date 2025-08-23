パウエル議長発言を受けた利下げ期待に米株式市場は大幅高＝米国株概況



きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は大きく反発した。終値はダウ工業株３０種平均が８４６．２４ドル高の４万５６３１．７４ドル、ナスダック総合指数が３９６．２３高の２万１４９６．５４、Ｓ＆Ｐ５００が９６．７４高の６４６６．９１。



注目されたジャクソンホール会議でのパウエル議長の講演は、労働市場の下振れ警戒などを示し、金融政策スタンスの調整が必要となる可能性があると、利下げの可能性を示唆するものとなった。先週の米生産者物価指数の強い伸びに加え、昨日の米購買担当者景気指数（ＰＭＩ）の強い結果で、早期の利下げ期待がやや後退していたが、この発言を受けて一気に期待が回復。株式市場を押し上げる材料となった。



マグニフィセント７は前日までの軟調な推移から一転して反発。特にテスラ＜TSLA＞は６％を超える大きな伸びとなった。アルファベットC＜GOOG＞アルファベットA＜GOOGL＞も３％を超える伸び、メタ＜META＞が２％を超える伸びなど軒並みの買いが出ている。新興ハイテクではAMD＜AMD＞も2.47%高と力強さを見せた。



ダウ採用銘柄は３０種中２５銘柄が上昇とこちらも好調。上昇寄与度トップは金融大手ゴールドマンサックス。そのほか建設・鉱山機械のキャタピラー、ホームセンターのホームデポ、クレジット会社アメックスなどの上昇が目立った。



その他個別株では、太陽光発電のエンヒューズエナジー＜ENPH＞が10％を超える上昇。前日まで二日間連続で下げていたが、ジェフリーズが投資判断をアンダーパフォームからホールドに引き上げたことなどを材料に買いが入った。



利下げによる景気刺激などを好感する形でエンターテインメント関連なども大きく上昇。クルーズ船運営のノルウェージャンクルーズ＜NCLH＞、カジノなどリゾート施設運営のシーザーズエンターテインメント＜CZR＞なども大きく買われている。



金融機関の投資判断引き上げなどでプレマーケットから強さが目立ったウラン探鉱のカメコ＜CCJ＞は４．８７％高と好調さを維持して引けている。



アップル＜AAPL＞ 227.76（+2.86 +1.27%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 507.23（+2.99 +0.59%）

アマゾン＜AMZN＞ 228.84（+6.89 +3.10%）

アルファベットC＜GOOG＞ 206.72（+6.10 +3.04%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 206.09（+6.34 +3.17%）

テスラ＜TSLA＞ 340.01（+19.90 +6.22%）

エヌビディア＜NVDA＞ 177.99（+3.01 +1.72%）

メタ＜META＞ 754.79（+15.69 +2.12%）

AMD＜AMD＞ 167.76（+4.05 +2.47%）

エンフェーズ・エナジー＜ENPH＞ 38.18（+3.60 +10.41%）

ノルウェージャンクルーズライン・ホールディングス＜NCLH＞ 25.05（+1.69 +7.23%）

シーザーズ・エンターテインメント＜CZR＞ 26.75（+1.75 +7.00%）

カメコ＜CCJ＞ 74.91（+3.48 +4.87%）

ホームデポ＜HD＞ 412.79（+15.09 +3.79%）

ゴールドマン＜GS＞ 741.89（+25.94 +3.62%）

キャタピラー＜CAT＞ 435.67（+17.78 +4.25%）

アメックス＜AXP＞ 319.16（+10.99 +3.57%）



MINKABU PRESS

外部サイト