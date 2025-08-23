TBS NEWS DIG Powered by JNN

¤­¤Î¤¦¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢¸üÌÚ»Ô¾å°ÍÃÎ¤Î·÷±ûÆ»¤Ç¡¢¡Ö¹âÂ®¤«¤é¿Í¤¬Íî¤Á¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·÷±ûÆ»¤Î¹â²Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ÇÀßÈ÷ÅÀ¸¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºî¶È°÷¤Î¾®ÀôÈôÄ»¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¤¬¡¢¼ÖÀþ¤Î¹çÎ®ÃÏÅÀ¤Î·ä´Ö¤«¤é20¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É²¼¤ËÍî²¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¾®Àô¤µ¤ó¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Åö»þ¡¢Æ»Ï©¤Î¥é¥ó¥×¤ÎÅÀ¸¡ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬Å¾Íî¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£