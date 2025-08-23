¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¿çÌ²ÉÂ¡×¼£ÎÅÌô³«È¯¤ÎÃÄÂÎ¡Ö¸Ü¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤Î¿·Ìô³«È¯¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡ÊDNDi¡Ë¡×¤é¤¬¼õ¾Þ¡¡Ìî¸ý±ÑÀ¤¥¢¥Õ¥ê¥«¾Þ
¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î°åÎÅ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿°å»Õ¤Ê¤É¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖÌî¸ý±ÑÀ¤¥¢¥Õ¥ê¥«¾Þ¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¿çÌ²ÉÂ¡×¤Î¼£ÎÅÌô¤ò³«È¯¤·¤¿ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ø¾Þ¼°¤Ï¤¤Î¤¦¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¿çÌ²ÉÂ¡×¤Î¼£ÎÅÌô¤ò³«È¯¤·¤¿Èó±ÄÍø¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¸¦µæ³«È¯ÁÈ¿¥¡¢DNDi¤Ê¤É¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¿çÌ²ÉÂ¡×¤Ï¥Ï¥¨¤¬ÇÞ²ð¤¹¤ë´¶À÷¾É¤Ç¡¢ºª¿ç¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð»à¤Ë»ê¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
DNDi¡¡¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ô¥µ¥íÂåÉ½
¡Ö³§¤µ¤Þ¤ÏÃ×Ì¿Åª¤Ê¡Ø¸Ü¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤ÉÂ¡Ù¤òº¬Àä¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦´õË¾¤òÍ¿¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊâ¤ß¤Ï»ä¤¿¤Á¤òÆü¡¹¡¢Ìî¸ýÇî»Î¤ÎÌ´¤Î¼Â¸½¤Ø¤È¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥é¥ê¥¢¤Î¼£ÎÅ¤äÀ©¸æ¤Ê¤É¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥Þ¥ê½Ð¿È¤Î¸¦µæ¼Ô¤â¼õ¾Þ¡£¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤«¤é¾Þ¾õ¤ä¾Þ¶â¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£