◇パ・リーグ ソフトバンク3―4日本ハム（2025年8月22日 エスコンF）

ソフトバンクの先発・松本晴は3回2死まで打者8人を完全に抑えていた。2回に2点の援護を受け、このまま勢いに乗る。そんな流れに自分自身で水を差した。

「2アウトからの内野安打。自分のミスがきっかけで逆転されてしまった。あそこが反省するところです」

3回2死、水野に一塁へ平凡なゴロを打たせた。即座に一塁のベースカバーに走ったが、投球後に三塁側へ体がやや流れたぶん、遅れる。ほぼ同時のタイミングだったが、相手の快足が上回った。

3・5ゲーム差で迎えた天王山。プロ3年目左腕のリズムは乱れた。なお、2死一塁、水谷に右前打でつながれると、清宮幸には中前適時打されて1点差。郡司に四球を与え2死満塁、続くレイエスには中前へ逆転2点適時打を浴びてしまった。

「ミスじゃないと思うけどね。（一塁への）スタートも悪くなかった」と小久保監督はかばったが、5回3失点で7勝目を逃した3年目左腕は「シンプルに遅かった。あれで逆転されているんで、練習するしかない」と猛省。7日のロッテ戦ではプロ野球タイの1試合3失策を喫しただけに守備の意識は高い。

3―3の7回無死、3番手の藤井が万波に決勝弾を浴び、初戦は落とした。今季6試合、防御率6・75と藤井とエスコンの相性は心配材料だが、指揮官は「相手を褒めるべき」と意に介さなかった。