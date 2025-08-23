¤Ê¤¼µÙ·Æ¤¹¤ë¤Î¤¬²¼¼ê¤À¤È¡Ö´èÄ¥¤ê²°¡×¤ÏÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡© ¿´Íý³Ø¤Î¼Â¸³¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¾×·â¤Î¿¿¼Â
»Å»ö¤âÊÙ¶¯¤â¡¢¤ä¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤ËÀè±ä¤Ð¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¨¤ë¤³¤ÎÇº¤ß¤Ë¡¢¿´Íý³Ø¤Î»ëÅÀ¤«¤éÅú¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¿·´©¡Ø¤¹¤°¤ä¤ë¿Í¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¨¡¨¡¿´Íý³Ø¤ÇÀè±ä¤Ð¤·¤ò¤Ê¤¯¤¹¡Ù¤À¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸¦µæ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÃÞÇÈÂç³Ø¿Í´Ö·Ï¶µ¼ø¡¦³°»³Èþ¼ù»á¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ËËÜ½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿´Íý³Ø¤ÎºÇ¿·ÃÎ¸«¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¤Ä¤¤¥¹¥Þ¥Û¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡Ö¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¸½¾Ý¤ò¡¢¿´Íý³Ø¤Î¡Ö¼«À©¿´¡Ê¥»¥ë¥Õ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«À©¿´¤Ï¡Ö¿´¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂÎÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾ÃÌ×¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¡ÖÍ¸Â¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤«¡ÖÌµ¸Â¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤Ç¡¢¹ÔÆ°¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
¡¡Ìµ¸Â·¿¤Î¿Í¤¬µÙ¤Þ¤º¤Ë´èÄ¥¤êÂ³¤±¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Í¸Â·¿¤Î¿Í¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò²¹Â¸¤·¤Ê¤¬¤é¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À®²Ì¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¼«À©¿´¤ò¾ÃÌ×¤¹¤ë²ÝÂê¡½¡½Í¸Â·¿ vs Ìµ¸Â·¿
¡¡¤â¤¦1¤Ä¡¢»ä¤¬¹Ô¤Ã¤¿¿´Íý³Ø¤Î¼Â¸³¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¸³¤ÎÎ®¤ì¤ÏÀè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤â¤Î¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¼Â¸³¤Ç¤ÏºÇ½é¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢¼«À©¿´¤ÎÈ¯´ø¤ÎÄøÅÙ¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾ÃÌ×¤ÎÄøÅÙ¡Ë¤¬Äã¤¤¾ò·ï¤È¹â¤¤¾ò·ï¤Î2¤Ä¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃÌ×¤ÎÄøÅÙ¤¬Äã¤¤¾ò·ï¤Ç¤Ï¡¢Àè¤Û¤ÉÀâÌÀ¤·¤¿¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°²ÝÂê¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¾ÃÌ×¤ÎÄøÅÙ¤¬¹â¤¤¾ò·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢À©Ìó¤Î»ÅÊý¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÊÍî¤´¤È¤Ë¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ëÂÐ¾Ý¤ÎÊ¸»ú¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ºÇ½é¤ÎÃÊÍî¤Ç¤Ï¡¢¡Öe¡×¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÆþÎÏ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢2ÈÖÌÜ¤ÎÃÊÍî¤Ç¤Ï¡¢¡Öi¡×¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÆþÎÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ºÇ½é¤ÎÃÊÍî¤Ç¤Ï¡Öe¡×¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢2ÈÖÌÜ¤ÎÃÊÍî¤Ç¤Ï¡¢¡Öe¡×¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¡¢¡Öi¡×¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¹ü¤ÎÀÞ¤ì¤ë¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¼«À©¿´¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÍ½È÷Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¾ÃÌ×¤ÎÄøÅÙ¤¬¹â¤¤¾ò·ï¤Ç¤Ï¡¢¾ÃÌ×¤ÎÄøÅÙ¤¬Äã¤¤¾ò·ï¤è¤ê¤â¡¢¼«À©¿´¤¬¤è¤êÂ¿¤¯É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²ÝÂê¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¸å¤Ç¡¢¼Â¸³¼Ô¤¬»²²Ã¼Ô¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼¡¤Ë¹Ô¤¦²ÝÂê¤Ï¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬Èó¾ï¤ËÉ¬Í×¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¹¥¤¤Ê¤À¤±µÙ·Æ¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢Èè¤ì¤¬¤È¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤Î²ÝÂê¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡»²²Ã¼Ô¤Ï°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤À¤±µÙ·Æ¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»²²Ã¼Ô¤¬µÙ·Æ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤¬¤³¤Ã¤½¤ê·×Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¼«À©¿´¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë²ÝÂê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥ë¡¼¥×²ÝÂê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìµ¸Â·¿¤ÏµÙ¤Þ¤º´èÄ¥¤ë¡¢Í¸Â·¿¤ÏµÙ·Æ¤ò¤È¤ë
¡¡¼Â¸³¤Î·ë²Ì¤ò¿Þ1¨¡7¤Ë¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¤ÎËÀ¥°¥é¥Õ¤¬Ìµ¸Â·¿¤Î¿Í¤ÎºÇ¸å¤Î²ÝÂê¡Ê¥¹¥È¥ë¡¼¥×²ÝÂê¡Ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î·ë²Ì¡¢Çò¤¤ËÀ¥°¥é¥Õ¤¬Í¸Â·¿¤Î¿Í¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ¸å¤Î²ÝÂê¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÁ°¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑµÙ·Æ»þ´Ö¤ò¿á¤½Ð¤·¤Ë¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤Î·ë²Ì¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìµ¸Â·¿¤Î¿Í¤ÏÍ¸Â·¿¤Î¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤¬Ã»¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìµ¸Â·¿¤Î¿Í¤Ï¡¢¾ÃÌ×¤ÎÄøÅÙ¤¬Äã¤¤²ÝÂê¤ò¤ä¤Ã¤¿¸å¤Ç¤â¡¢¹â¤¤²ÝÂê¤ò¤ä¤Ã¤¿¸å¤Ç¤â¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¤½¤ì¤¾¤ì¡¢Ê¿¶Ñ1Ê¬25ÉÃ¤È1Ê¬36ÉÃ¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢Ìµ¸Â·¿¤Î¿Í¤Ï¡¢¾ÃÌ×¤ÎÃû¸õ¤ËÆß´¶¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤áµÙ·Æ¤ËÆ°µ¡¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Í¸Â·¿¤Î¿Í¤ÏÌµ¸Â·¿¤Î¿Í¤ËÈæ¤Ù¤ÆµÙ·Æ»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢¾ÃÌ×¤ÎÄøÅÙ¤¬Äã¤¤²ÝÂê¤ò¤ä¤Ã¤¿¸å¡ÊÊ¿¶Ñ5Ê¬28ÉÃ¡Ë¤è¤ê¤â¡¢¾ÃÌ×¤ÎÄøÅÙ¤¬¹â¤¤²ÝÂê¤ò¤ä¤Ã¤¿¸å¡ÊÊ¿¶Ñ8Ê¬49ÉÃ¡Ë¤Ë¡¢¤è¤êµÙ·Æ¤òÄ¹¤¯¤È¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Í¸Â·¿¤Î¿Í¤Ï¡¢¾ÃÌ×¤ÎÃû¸õ¤ËÉÒ´¶¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÃÌ×¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤ÈµÙ·Æ¤ËÆ°µ¡¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃÌ×ÅÙ¤¬¹â¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢Í¸Â·¿¤ÎÊý¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¹â¤¤
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î²ÝÂê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢ºÇ½é¤Ë¾ÃÌ×¤ÎÄøÅÙ¤¬Äã¤¤²ÝÂê¡Ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¼«À©¿´¤ÏÉ¬Í×¤Ê²ÝÂê¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢µÙ·Æ¤ò¶´¤ó¤ÀºÇ¸å¤Î²ÝÂê¤Ç¤Ï¡¢Ìµ¸Â·¿¤ÈÍ¸Â·¿¤Î´Ö¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Îº¹¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ìµ¸Â·¿¤Î¿Í¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ1Ê¬25ÉÃ¤È¤¤¤¦Ã»¤¤»þ´Ö¤ÇµÙ·Æ¤ò¤È¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ê¿¶Ñ5Ê¬28ÉÃ¤ÈÄ¹¤á¤ËµÙ·Æ¤·¤¿Í¸Â·¿¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÌµ¸Â·¿¤Î¶¯¤ß¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºÇ½é¤Ë¾ÃÌ×¤ÎÄøÅÙ¤¬¹â¤¤²ÝÂê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ò·ï¤Ç¤Ï¡¢·ë²Ì¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µÙ·Æ¤ò¶´¤ó¤À¸å¤Î²ÝÂê¤Ç¡¢Ìµ¸Â·¿¤è¤ê¤âÍ¸Â·¿¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡ÖµÙ·Æ¤Î¤È¤êÊý¡×¤¬Âç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ìµ¸Â·¿¤Î¿Í¤Ï¡¢¾ÃÌ×¤ÎÄøÅÙ¤¬¹â¤¤²ÝÂê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼«À©¿´¤òÈ¯´ø¤·¤¿¸å¤Ë¼«È¯Åª¤ËµÙ·Æ¤òÂ¿¤¯¤È¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼«À©¿´¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë²ÝÂê¤ÎÀ®ÀÓ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Í¸Â·¿¤Î¿Í¤Ï¡¢¾ÃÌ×¤ÎÄøÅÙ¤¬¹â¤¤²ÝÂê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼«È¯Åª¤ËÄ¹¤¤µÙ·Æ»þ´Ö¤ò¤È¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼«À©¿´¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ºÇ¸å¤Î²ÝÂê¤Ç¤Ï¹â¤¤À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Í¸Â·¿¤Î¿Í¤Î¤Û¤¦¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
