¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤º¡ª¡©¡¡¥Á¡¼¥à¼þÊÕ¤ÇÓñ¤«¤ì¤ë¡Ö²ÄÆ°¼°²°º¬¡×³èÍÑºö
¡¡¥Ñ£²°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤¬à¥é¥¹¥È¥¦¥§¥Ý¥óá¤Î³èÍÑ¤Ë°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡££²£²Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ó°Ì¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¡ÖÅ·²¦»³Âè£±¥é¥¦¥ó¥É¡×¤Ë£´¡½£³¤Ç¾¡Íø¡£Áê¼ê¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯ÅÀÅô¤òÁË»ß¤·¡¢¥²¡¼¥àº¹¤â£²¡¦£µ¤Ë½Ì¤á¤¿¡££²ÅÀ¤òÀè¼è¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÁê¼ê¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢ºÇ¸å¤ÏËüÇÈÃæÀµ³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Î£³£²ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë£±£¹¹æ·è¾¡¥½¥í¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£Æ±¥«¡¼¥É»Ä¤ê£²Àï¤Ç¤ÏÂëÊ´ºÕ¤Ë¸þ¤±¡¢±ü¤Î¼ê¤È¤·¤Æ¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó²°º¬³«Êü¡×¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î°Õ¿Þ¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤¬Âç¤¤¯Ê¨¤¤¤¿¡£²ÁÃÍ¤¢¤ë¾¡Íø¤Ë¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤â¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë»î¹ç¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¡£¤¤Ã¤Á¤êÌÀÆü¡¢ÌÀ¸åÆü¤â¾¡¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤µ¤é¤Ë¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È¤âÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤òÁö¤ë½ÉÅ¨Áê¼ê¤Ë¥«¡¼¥ÉÆ¬¤ÇÀè¾¡¡£³Î¤«¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â£²£³Æü¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è£²»î¹ç¤òÍî¤È¤»¤ÐºÆ¤Óº¹¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ïº£¸å£²»î¹ç¤Î¤¦¤Á£±»î¹ç¤ÏÀ§¤¬Èó¤Ç¤â¾¡Íø¤òÃ¥¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥Á¡¼¥à¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ïà¥¢¥ìá¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤Ò¤½¤«¤ËÈô¤Ó¸ò¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼þ°Ï¤¬¡Ö¥¢¥ì¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤¯¤Î¤Ï¡¢¥¨¥¹¥³¥óÌ¾Êª¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö²ÄÆ°¼°²°º¬¡×¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡½¾Íè¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ï²°º¬¤òÊÄ¤á¤Æ»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤À¤¬¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤ä¹¥Å·¤ÎÆü¤Ï²°º¬¤ò³«Êü¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏµåÃÄÂ¦¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡Ö¥Á¡¼¥à¤ËÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢²°º¬¤Î³«Êü¤ò½ÀÆð¤Ë¹Ô¤¦¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤â£²£³Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É£²ÀïÌÜ¡¢£²£´Æü¤ÎÆ±£³ÀïÌÜ¤È¤â¤Ë£±£´»þ³«»Ï¤Î¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¡£àÃÏ¤ÎÍøá¤òÍ¸ú¤ËÀ¸¤«¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦Äó¸À¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÎ®¤ì¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ê¤¼²°º¬¤ò³«¤±¤ë¤ÈÆüËÜ¥Ï¥àÂ¦¤ËÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ÍýÍ³¤Ï³°Éô¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ¤Ë¿á¤¹þ¤àÉ÷¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡¥¨¥¹¥³¥ó¤Î²°º¬³«Êü»þ¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¡¢µå¾ì¾åÉô¤«¤é¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹Êý¸þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¯É÷¤¬¿á¤¹þ¤à¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤ÈÂÇ¼Ô¤ÏµÕÉ÷¤ò¥â¥í¤Ë¼õ¤±¡¢ËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£É¬Á³Åª¤Ë»³Àî¡¢¶áÆ£¤éÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤¬ÊÂ¤Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼«Á³¤ÎÉð´ï¡×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢£··î£³£°Æü¤Ë²°º¬¤¬³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¤ÏÂÇ¼Ô¡¦¶áÆ£¤Î´°àú¤ËÂª¤¨¤¿±¦Íã¤Ø¤ÎÅö¤¿¤ê¤¬¶¯É÷¤Ë²¡¤·Ìá¤µ¤ìµÞ¼ºÂ®¡£¤Þ¤µ¤«¤Î±¦Èô¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°ìÂÇ¤Ë¤Ï¿·¾±´ÆÆÄ¤âÆ±Æü»î¹ç¸å¡¢¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤Ç¡Ö¶áÆ£·¯¤ÎÅö¤¿¤ê¡Ê±¦Èô¡Ë¤Ï²°º¬¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é´°àú¤Ë¡Ê±¦ÍãÀÊ¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡££µ¡½£´¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö²°º¬³«Êü¡×¤ò£±ÅÀº¹¥²¡¼¥à¤Î¾¡°ø¤Ëµó¤²¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿²°º¬¤ò³«Êü¤¹¤ì¤Ð¡¢¾ï»þ¶¯É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¡¢ÆÃ¤Ë³°Ìî¼éÈ÷¿Ø¤ÏÃúÇ«¤ÊÂÇµåÂÐ±þ¤¬¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£Î¾·³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾ò·ï¤ÏÆ±¤¸¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï²°º¬³«Êü»þ¤ÎÎý½¬¤òÆüº¢¤«¤éÉÑÈË¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡º£¥«¡¼¥ÉÉé¤±±Û¤·¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Èá´ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï±ó¤Î¤¯¡£¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤ÏµåÃÄÂ¦¤Î²°º¬³«ÊÄ¤Î¡ÖÈ½ÃÇ¡×¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡