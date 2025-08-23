ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤Ë¡ÖÁá¤¯¼¤á¤í¡×°µÎÏ¶¯²½¡¡Íê¤ß¤Î¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼»ö°Æ¤Ç¤âÌµÃÇÅ¾ºÜ¥Ð¥ì¤¿
¡¡ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬»ÍÌÌÁ¿²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ÇÅìÍÎÂç³Ø¤ò½üÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¡£¾ÇÅÀ¤Ï»ÔµÄ²ñ¥µ¥¤¥É¤ËÌó£±£¹¡¦£²ÉÃ¤Î´Öà¥Á¥é¸«¤»á¤·¤Æ¤¤¤¿Â´¶È¾Ú½ñ¤¬°ìÂÎ²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¸øÌó¤Ç¤¢¤ë°ËÆ¦¹â¸¶¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·×²è¤ÎÇò»æÅ±²ó¤ò¶¯Ä´¡£¹©»ö¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖºÛÈ½¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ÆÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¡×¡ÊÅÄµ×ÊÝ»á¤Î£Ø¡Ë¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢Â³Åê¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸øÌ³¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¡£°ËÅì»Ô¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç£²£±Æü¤Ë¡Ö»ÔÄ¹¤È¸ì¤ë²ñ¡×¤ÎÃæ»ß¤òÈ¯É½¡£º£·î£²£µÆü¤Ë»ÔÌò½ê¤Ç³«¤«¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿²ñ¹ç¤«¤é£±£°·î£±Æü¤Þ¤Ç¤Î²ñ¹ç¤Î·×£¸²ó¤Î¸ì¤ë²ñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ËÉÈÈ¾å¤ÎÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£²£²Æü¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¼¿¦¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾³èÆ°¤¬Äù¤áÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤À¤¬¡¢£²£¶Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤Ë¡££±£°£°£°É®¤òÌÜÉ¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í£µ£°£°£°É®¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£½ðÌ¾¤Ï£²£·Æü¤ËÄ¾ÀÜ¡¢»ÔÄ¹¤ËÅÏ¤¹Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë£²£°Æü¤Ë¤ÏÃÏ¸µ·ÐºÑ³¦¤¬ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤Æ¡¢¼¿¦¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ñ¸÷µÒ¤Ø¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î£Ø¤À¡£¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·×²èÈ¿ÂÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤ò£²£±Æü¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë°ËÆ¦¿·Ê¹¤ÎÀÚ¤êÈ´¤²èÁü¤òÅºÉÕ¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¿·Ê¹¤Î²èÁü¤Ã¤Æ£Ó£Î£Ó¤ËºÜ¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¡Ö»ÈÍÑµöÂú¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡£²£²Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ËÆ¦¿·Ê¹¡Ú°ËÅì¼èºàÉô¡Û¤Î¸ø¼°£Ø¤Ï¡ÖÃøºî¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤òÈ¯É½¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÅê¹Æ¤È¤Î´ØÏ¢¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡Ö¸Ä¿Í¥Ö¥í¥°¤ä¸Ä¿Í£Ó£Î£Ó¤Ø¤ÎÅ¾ºÜ¤Ï¸¶Â§µöÂú¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡Ë¡Áâ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤»¤á¤ÆÀÚ¤êÈ´¤¤Î²£¤Ë°úÍÑ¸µ¤äÆüÉÕ¤òºÜ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤¿Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨Î©·ï¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²áµî¤Ë½µ´©Ê¸½Õ¤ÎÈ¯ÇäÁ°¤Îµ»ö¤ò£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¤·¤ÆÃøºî¸¢Ë¡°ãÈ¿¤ËÌä¤ï¤ì¤¿·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤ÏÈ¯ÇäÁ°¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤ËÌ£Êý¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«¡£
