個人投資家の間で大きな支持を集めるのが『株トレ』シリーズです。シリーズ第2弾の『株トレ ファンダメンタルズ編』では、60題のクイズを通じて「業績や財務の読み方」を学べます。著者は、ファンドマネジャー歴25年、2000億円超を運用してTOPIXを大幅に上回る好実績をあげたスペシャリストの窪田真之氏。本稿では、窪田氏に「株式投資のセンスを磨くクイズ」を出題してもらいました。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

株式投資のセンスを磨くクイズに挑戦！

収益基盤がしっかりしていて、かつPERが低い「割安株」に投資したいと考えています。

そこで、いつか買いたいと思っていたA社、B社のデータをチェックしました。

今期（2026年3月期）の業績予想と予想PERは以下のとおり。

Q. A社とB社、どちらに投資する？

〈A社とB社の予想PER〉



・A社の今期予想PER： 10倍

・B社の今期予想PER： 20倍



（注）予想PER＝株価÷今期1株当たり純利益

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）