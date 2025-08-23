株で儲けてる人が「株を買う前に絶対チェックする1つの数字」
個人投資家の間で大きな支持を集めるのが『株トレ』シリーズです。シリーズ第2弾の『株トレ ファンダメンタルズ編』では、60題のクイズを通じて「業績や財務の読み方」を学べます。著者は、ファンドマネジャー歴25年、2000億円超を運用してTOPIXを大幅に上回る好実績をあげたスペシャリストの窪田真之氏。本稿では、窪田氏に「株式投資のセンスを磨くクイズ」を出題してもらいました。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）
株式投資のセンスを磨くクイズに挑戦！
収益基盤がしっかりしていて、かつPERが低い「割安株」に投資したいと考えています。
そこで、いつか買いたいと思っていたA社、B社のデータをチェックしました。
今期（2026年3月期）の業績予想と予想PERは以下のとおり。
Q. A社とB社、どちらに投資する？
〈A社とB社の予想PER〉
・A社の今期予想PER： 10倍
・B社の今期予想PER： 20倍
（注）予想PER＝株価÷今期1株当たり純利益
