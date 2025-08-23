£Ê£±±ºÏÂ¡¡Çð¤Ë¶þ¿«µÕÅ¾Éé¤±¤Ç¥µ¥ÝÅÜ¤ê¡Ä´Øº¬µ®Âç¼ç¾¡ÖÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°Âè£²£·Àá¡Ê£²£²Æü¡Ë¡¢±ºÏÂ¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÇðÀï¡Ê»°¶¨£ÆÇð¡Ë¤Ë£²¡½£´¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤é¸åÈ¾¤Ë£´¼ºÅÀ¡£Å¨ÃÏ¤Ç¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¤«¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä»þ¤Ë¤Ï¡¢£Æ£×¥Á¥¢¥´¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬°ìÉô¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¸ß¤¤¤ËÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ê¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤ÏÈ¯Å¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¡¤Æ¤Ð¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ËÆùÇö¤·¤Æ¤¤¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÍîÃÀ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î£Í£Æ´Øº¬µ®Âç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Çµ¯¤¤¿¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¡ÊÁª¼ê¡Ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ä¤ê»î¹ç¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»à¤Ë¤â¤Î¶¸¤¤¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¾å°Ì¿Ê½Ð¤Ï¤ª¤í¤«¡¢´ñÀ×¤ÎµÕÅ¾Í¥¾¡¤â·è¤·¤ÆÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±ºÏÂ¤ÏÄË¤¤ÇÔÀï¤òÎÈ¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡£