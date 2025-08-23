¡Ö¤ª¤¤¤Ã! ÂåÉ½!¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¡È15ºÐÇ¯²¼¤Î°ïºà¡É¤Ë33ºÐ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬´¶¤¸¤ë¡Ö¥Ð¥°¤Ã¤¿´¶³Ð¡×
¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¹¾ºäÇ¤¤Ï¡¢18ºÐ¤Î°ïºà¡¦º´Æ£Î¶Ç·²ð¤ò¤½¤¦É¾¤¹¡£
¡Ö¿Í´ÖÅª¤Ë¥Ô¥å¥¢¤Ç¡¢¤É¤Î²ñÏÃ¤Ë¤â´é¤ò½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥¤¥¸¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¾å¼ê¤¯ÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¡¡33ºÐ¤Î¹¾ºä¤Ï¡¢15ºÐÇ¯²¼¤Îº´Æ£¤Ë¡Ö²Ä°¦¤µ¤È¥®¥é¥®¥é´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎ¶¡Êº´Æ£¡Ë¤Ï¡Ê¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¡Ë±óÎ¸¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤ò¸«¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼çÄ¥¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Êº´Æ£¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹¾ºä¤Ï¡Ö18ºÐ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ö°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é´¶³Ð¤¬¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢µîÇ¯¤Þ¤Ç¹â¹»À¸¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÉáÄÌ¤ËÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡º´Æ£¤ò¤½¤¦¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¤¥¸¤ë»þ¤Ï¥¤¥¸¤ë¡£
¡ÖÎ¶¤¬¥ß¥¹¤Ã¤¿¤é¡Ø¤ª¤¤¤Ã! ÂåÉ½!¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤·¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤ÇÎ¶¤â¼«³Ð¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÈÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡º´Æ£¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª½Ð¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¾ºä¤Ï¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Êº´Æ£¤Ë¡Ë¡ØÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÎÉ¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Éô
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Éô
