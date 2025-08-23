家事や育児、仕事に追われる日々の中で、互いにすれ違いや不満を感じている夫婦は少なくないだろう。仏教では心を癒し、関係を変える第一歩として慈悲の心を説く。現役の僧侶が語る愛ある夫婦の形とは？※本稿は、泰丘良玄『しんどさの癒やし方：不安になったらいちばん最初に読む本』（アルソス）の一部を抜粋・編集したものです。

3組に1組が別れる時代

夫婦の理想の形とは？

熟年夫婦が寄り添う姿を見て、自分たちもそうなりたいと思う瞬間は、夫婦生活を続けている人たちであれば、誰しも感じるのではないでしょうか。

私自身も、結婚して14年が経ちましたが、夫婦の理想の形にはまだまだ程遠いように感じます。

ずっと愛し合うことができたらとか、時が経つと愛ではなく情になるとか、いろいろと夫婦の悩みは絶えません。

昨今における日本の離婚率は、35％前後とされており、3組に1組の夫婦が離婚している計算になります。

そもそも日本人の生涯未婚率も年々上昇を続けており、2020年で男性の約28％、女性の約18％が結婚しないことを考えると、そもそも夫婦という形にも限界があるのかもしれません。

仏教では、夫婦の「あるべき姿」などないというのが、1つの答えです。

この世は諸行無常であり、常なるものはないと説くのが仏教の真理なので、「こうあるべき」とか、「そうでなければいけない」といった先入観や固定概念を否定します。

