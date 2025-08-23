SUPER EIGHT横山裕、“親友”嵐・相葉雅紀とトリミング 息ぴったりの掛け合い見せる
【モデルプレス＝2025/08/23】SUPER EIGHT横山裕が、8月23日放送の日本テレビ系「嗚呼！！みんなの動物園2時間スペシャル」（よる7時〜）に出演。番組MCを務める嵐の相葉雅紀とともに、保護犬のトリミングを行う。
【写真】横山裕「24時間テレビ」チャリティーランナー発表直後の会見
捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など、行き場をなくして保護された犬や猫を、8年前からボランティアでトリミングしてきた相葉。23日の放送では、そんな相葉の保護犬トリミングに、2025年の「24時間テレビ」でチャリティーランナーを務め、相葉の親友でもある横山が登場する。
2人が洗う犬は、廃業したペットショップから保護されたミニチュア・シュナウザーの2匹。これまできちんとお世話されていなかったのか、長い口ひげと眉毛が特徴の愛らしい犬種なのに、2匹ともすぐにミニチュア・シュナウザーと判別できないほど全身毛玉だらけの状態。子どもの頃に捨て犬を拾い、家族の反対を押し切って育てたことのある横山は、早くこの2匹を身軽に、キレイにしてあげたいと全力で相葉のトリミングをサポートする。
トリミング中は、横山がボケると相葉がすかさずツッコミを入れるなど、終始和気あいあいとした雰囲気を作り2匹の緊張をときほぐす2人。そんな相葉と横山の仲の良さが伝わる放送となっている。
ほか、筋肉芸人・青木マッチョの自宅に有村架純が訪問。青木の預かる保護猫「ムサシ」とふれあうスペシャルな様子も放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆横山裕、親友・相葉雅紀と保護犬をトリミング
