8月23日に日本テレビ系で放送される櫻井翔主演の土曜ドラマ『放送局占拠』の第7話にて、輪入道の素顔が明らかになる。

櫻井が刑事・武蔵三郎を演じる『占拠』シリーズは、2023年の『大病院占拠』（日本テレビ系）、2024年の『新空港占拠』（日本テレビ系）と続編が制作され、今作が3作目となる。『大病院占拠』では鬼、『新空港占拠』では干支をモチーフにしたお面が印象的だった武装集団だったが、『放送局占拠』では、妖怪のお面をかぶった妖が500名の人質をとり、放送局を占拠する。

8月23日に放送される第7話。般若・伊吹（加藤清史郎）に妖から追放された大和（菊池風磨）は冷凍庫に閉じ込められ寒さに耐えているが、ついに力つきてしまう。凍死寸前の大和を武蔵（櫻井翔）と天草（曽田陵介）は探し当てることができるのか。そして、病院占拠事件で目的を達したはずの大和がなぜ、再び青鬼の面をかぶることを決意したのか。放送局内では、伊吹と裕子（比嘉愛未）が姉弟であることを知った人質の一人、内閣官房長官・式根泰山の息子・式根潤平（山口大地）が裕子にメスを突き付け、妖に解放を迫る。

一方、 “のっぺらぼう”に殺人依頼をしていたことが暴かれた屋代警備部長（高橋克典）。彼がひた隠しにする真実に、本庄（瀧内公美）が迫る。

さらに、いまだ隠されている妖の一人、輪入道の素顔が明らかに。その事実を知った武蔵は……。そして“ありえない結末”が待っている。

TVerでは、第1話から第3話、そして最新話が無料配信中。Huluでは最新話までの全話を独占配信中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）