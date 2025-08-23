佐久間大介＆日村勇紀が「快活CLUB」の“個室ブース”で大興奮！「やばい『快活CLUB』！」「バカみたい『快活CLUB』！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』。8月23日の放送では、ネットカフェ業界で堂々の1位を誇る「快活CLUB」をふたりが深掘りする。

■従来のネットカフェのイメージを大きく変えた「快活CLUB」とは？

今回深掘りする「快活CLUB」にあまりなじみのない様子のふたり。佐久間は筋金入りの漫画好きだが、自宅には読み切れないほどの漫画がぎっしり。そんな環境もあって、これまでネットカフェに行く必要性を感じたことがなかったと語る。

しかし実はこの「快活CLUB」、縮小傾向にあるネットカフェ業界で、売り上げを伸ばし、2位と圧倒的な差をつけて業界トップシェアを誇っているのだ。これには日村も、「なんで？ なんで？ まじでなんで？」と「？」が止まらない。佐久間も「正直、ここまで気になると思ってなかったくらい、気になってる」と興味津々だ。

ネットカフェのイメージを大きく変えた「快活CLUB」。推しの魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”は、「快活CLUB」に週5で通うという大食いタレント、アンジェラ佐藤らが担当。ドリンク飲み放題やソフトクリーム食べ放題だけじゃない！ 「快活CLUB」がNo.1になるために行った3つの大改革を深掘りする。

■「快活CLUB」の個室ブースがスタジオに登場！

番組では、アンジェラ佐藤が「快活CLUB大森駅前店」を探索する中継映像などを交えながら、

1、プライバシーも安全な鍵付き完全個室

2、ドリンク飲み放題だけじゃない！ 持ち込み・途中退出もOK

3、ネカフェの概念を覆す清潔な店舗作り

4、SNSで話題沸騰の快活飯

という4つの推しポイントを解説。

「え？ こういうのもあんの？」「ネットカフェだけじゃないんだ！」と、従来のネットカフェとは思えない、アミューズメント施設のような雰囲気に、佐久間も日村も驚きを隠せない。

さらに今回は「快活CLUB」の個室ブースをスタジオに用意。ふたりは個室ペアシートに座り“快活飯”を堪能していく。ファミレス並みの豊富なメニューや自由度の高い楽しみ方にふたりは大満足の表情。「やばい『快活CLUB』！」「バカみたい『快活CLUB』！」とテンションMAXの、日村のはしゃぎっぷりにも注目だ。

■【画像】興味津々＆テンションMAXの佐久間大介＆日村勇紀

■番組情報

日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

08/23（土）23:30～23:55

※放送後からTVerにて無料配信

出演：佐久間大介（Snow Man）、日村勇紀（バナナマン）

■関連リンク

番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/