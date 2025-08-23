£²£³ºÐÃËÀ¶µÍ¡¤¬»ùÆ¸¤ÎÁ°¤Ç¹»Ä¹¤ò¼¸ÀÕ¡¡¥â¥ó¥¹¥¿¡¼²½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Öº³ºÙ¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¡×
¡¡ÁêÌÏ¸¶»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï£²£±Æü¡¢»ùÆ¸¤ÎÁ°¤Ç¹»Ä¹¤òÂçÀ¼¤Ç¼¸ÀÕ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ»ÔÎ©¾®³Ø¹»¤Î£²£³ºÐ¤ÎÃËÀ¶µÍ¡¤ò¸ºµë£±£°Ê¬¤Î£±¡Ê£±¤«·î¡Ë¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤ÈÃËÀ¶µÍ¡¤Ïº£Ç¯£µ·î¤Ë³Øµé»ùÆ¸¤ÎÁ°¤Ç¡¢»ùÆ¸¤¬µã¤¯¤Û¤É¤ÎÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¹»Ä¹¤ò¼¸ÀÕ¡£¤Þ¤¿£¶·î¤Ë¤Ï»ö¼Â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¶µ¿¦°÷´Ö¤ÎÉÔÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ùÆ¸¤ËÏÃ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸ý»ß¤á¤È¼è¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¡¢»ùÆ¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£Â¾¤Ë¤â·«¤êÊÖ¤·´ÉÍý¿¦¤Ë¶ÈÌ³¾å¤ÎÇÛÎ¸¤òµá¤á¡¢Í×µá¤¬¾µÂú¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡ÖÇ¯µÙ¤ò¼è¤ë¡£Ç¯µÙ¤ò¼è¤ëÍýÍ³¤Ï¿¦°÷´Ö¤ÎÉÔÏÂ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ùÆ¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ë¸À¤¦¡×¤È´ÉÍý¿¦¤ò¶¼¤·¡¢³Ø½¬É¾²Á¤Ë·¸¤ë¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤»¤ºÂ¾¤Î¶µ¿¦°÷¤ËÇ¤¤»¤ë¤Ê¤É¿¦¾ì¤ÎÃá½ø¤òÃø¤·¤¯Íð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿´ÉÍýÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤¿¹»Ä¹¤âÊ¸½ñ·±¹ð¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£²£³ºÐ¤Î¶µÍ¡¤¬»ùÆ¸¤ÎÁ°¤Ç¹»Ä¹¤ò¼¸ÀÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¡Ö¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¡Ö¡Ê¶µÍ¡¡Ë»Ö´ê¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ç¤¹¤¬Å¬¤·¤¿¿Íºà¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÇÜÎ¨¤òÊÝ¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð³Ø¹»Êø²õ¤â¶á¤¤¡×¤È¡¢¶µ»Õ¤Î¼Á¤ä¶µ°é¸½¾ì¤ò´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤¬»¦Åþ¡£
¡¡¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¤ÈÃËÀ¶µÍ¡¤ÏºòÇ¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¸½ºß£²Ç¯ÌÜ¡£¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï£´·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñµÄÃæ¤ËÃËÀ¶µÍ¡¤¬¹»Ä¹¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬¸«¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÌ¤Î¶µÍ¡¤¬¡Ö¹»Ä¹ÀèÀ¸¤¬Ãý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¾Ð¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÃËÀ¶µÍ¡¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¾Ð¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ØÅ¦¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¿Í¸¢°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¤½¤Î¶µÍ¡¤Ë¼Õºá¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀ¶µÍ¡¤Ï»ùÆ¸¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¬µÙ¤àÍýÍ³¤Ï¡¢¤¢¤ë¶µÍ¡¤«¤é¥¤¥¸¥á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡Ö¡Ê¥¤¥¸¥á¤Ï¡Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹»Ä¹¤ÎÊ¸½ñ·±¹ð¤Î½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½êÂ°¿¦°÷¤¬Ä¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤È´ÉÍý´ÆÆÄÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ø·¸¤Ç¹»Ä¹¤Ë¤âÊ¸½ñ·±¹ð¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°Æ±¡Ë¡£
¡¡¹»Ä¹¤Ï£´·î¤Î»þÅÀ¤Ç¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î½èÊ¬¤Ë¤ÏÆ±¾ð¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¶µ°é¼Ô¤Î¤Ê¤ê¼êÉÔÂ¤¬¶«¤Ð¤ì¤ë¤¬¡¢¹»Ä¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¡£