¡Ú¹Åç¡Û£³ÅÀ¥ê¡¼¥É¼é¤ì¤º¡ÄÄËº¨µÕÅ¾Éé¤±¤ÇºÆÇ§¼±¡¡»Íµå¤Î¡Ö¸úÇ½¡×¤È¡Ö¶²¤í¤·¤µ¡×¡¡
¡¡¥»£´°Ì¤Î¹Åç¤Ï£²£²Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë±äÄ¹£±£±²ó¤ÎËö¡¢£´¡½£¶¤ÇÇÔÀï¡££³°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï£³¤Î¤Þ¤ÞÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î£µ°Ì¤ÎÎµ¤Ë¤Ï£°¡¦£µ¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¡¢£Á¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤É¤³¤í¤«¥Ö¡¼¥Ó¡¼Å¾Íî¤Î´í¸±À¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£·²ó¤Þ¤Ç¤Ë£³ÅÀ¤òÀè¹Ô¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬£¸²ó¤Ë°ìµó£´ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤·¡¢Ä¾¸å¤ÎÎ¢¤ËÀÖ¥Ø¥ë¤âÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎ®¤ì¤Ï¹¥Å¾¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±£±²ó¤«¤é£µÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿Ãæºê¤¬ÀèÆ¬¤Î£´ÈÖ¡¦ºÙÀî¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¥ê¥º¥à¤òÊø¤·¡¢°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ò¸¥¾å¡£¤µ¤é¤Ë°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÀÐ°Ë¤Ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢£²ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òµö¤·ÎÏ¿Ô¤¤¿¡£
¡¡±äÄ¹£±£°²ó¤Þ¤ÇÀèÈ¯¡¦¿¹¤ò´Þ¤á£´Åê¼ê¤¬¡ÖÌµ»Íµå¡×¤ÇÅê¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤ËÍ¿¤¨¤¿»Íµå¤Ï±äÄ¹£±£±²óÀèÆ¬¤ÎºÙÀî¤Î¤ß¡£¤½¤ÎºÙÀî¤¬¤¯¤·¤¯¤â·è¾¡¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¤Î¤À¤«¤é¡¢¹Åç¥Ù¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¤â´Ç²á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤Ï¡Ö¡ÊºÙÀî¤Ï¡ËÁ°¤ÎÂÇÀÊ¤â¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ï¸«¤¨¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡£´»þ´Ö£²£´Ê¬¤Î¥í¥ó¥°¥²¡¼¥à¤ÇÅêÂÇ¤ÇºÆÇ§¼±¤·¤¿¤Ï»Íµå¤Î¡Ö¸úÇ½¡×¤È¡Ö¶²¤í¤·¤µ¡×¡£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÂÇÀþ¤â¼Â´¶¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡£²Æ¾ì¤Ï¥â¥ó¥Æ¥í¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Î£²¿Í¤Î½õ¤Ã¿Í¤¬¹¥µ¡¤Ç¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£¸·î¤ÎÁ´£¶£±ÂÇÅÀÃæ¡¢Ìó£±¡¿£³¤Ë¤¢¤¿¤ë£²£±ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£°ìÊý¤Ç¤³¤ÎÆüÃ¥¤Ã¤¿£´ÆÀÅÀ¤ÏÅ¬»þÂÇ£´ËÜ¤Ç¡¢Á´¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥Ò¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë»ê¤ë²áÄø¤Ç¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤Î¤¬»Íµå¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿£²²ó¤ÎÀèÀ©¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤º°ì»à¤«¤é½ÐÎÝ¤·¤¿ºäÁÒ¤Î»Íµå¤¬¤¤Ã¤«¤±¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤Ã¤¿£¸²ó¤Ë¤âÌµ»à°ìÎÝ¤«¤éÌðÌî¤¬»Íµå¤Ë¤è¤ë½ÐÎÝ¤Ç¹¥µ¡¤ò³ÈÂç¤·¡¢¼«¤éÆ±ÅÀ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡£²¿Í¤ÎÁö¼Ô¤¬ÂÇ¤¿¤º¤Ë½ÐÎÝ¤·¡¢ÆÀÅÀ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡ÖÃ¥»ÍµåÁý¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÁÈ¿¥¤°¤ë¤ß¤Ç°Õ¼±¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½ÅÍ×°Æ·ï¤À¡££³·î¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥È£³¥Ü¡¼¥ë£±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÂÇÀþ¤ËÂÐ¤·¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Ï¤¢¤¨¤Æ¡ÖÂÔ¤Æ¡×¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ÇàÅ¥½¤¯áÆÀÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯½¬À¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³«ËëÄ¾¸å¤Î£³·î²¼½Ü¤«¤é£´·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Åç¤Ï¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¡¢»Íµå¿ô¤È¤â¤Ë¥È¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é£²£²Æü¸½ºß¤Ç£±£±£±»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¡¢Ã¥»Íµå¿ô¤Ï¥ê¡¼¥°£µ°Ì¤Î£²£¶£´¸Ä¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿¤Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤Î¤Ï¼ó°Ì¤ò¤Ò¤¿Áö¤ëºå¿À¤À¡£¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤ò¸«¤ë¤È¹Åç¤¬£²³ä£´Ê¬£³ÎÒ¡¢ºå¿À¤Ï£²³ä£´Ê¬£´ÎÒ¡£Î¾·³¤È¤â¤Ë£²³ä£´Ê¬Âæ¤Ç¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ã¥»Íµå¿ô¤Ç¤ÏÌÔ¸×¤¬¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î£³£´£·¸Ä¤ò¸Ø¤ê¡¢ÀÖ¥Ø¥ë¤òÂç¤¤¯ÆÍ¤Êü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¥»Íµå¿ô¤Îº¹¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÁíÆÀÅÀ¡Êºå¿À¡á£³£¸£±¡¢¹Åç¡á£³£´£±¡Ë¤È¾¯¤Ê¤«¤é¤º´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¹¶·âÌÌ¤ÇÃ¥»Íµå¤Î½ÅÍ×À¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¤³¤È¤òÀ®²Ì¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤¿°ìÊý¡¢ÈéÆù¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤ËÉÝ¤µ¤âÌ£¤ï¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤«¤¬»Íµå¡¢¤µ¤ì¤É»Íµå¡½¡½¡£ÅêÂÇ¤Ë¤ª¤±¤ë¤½¤Î¹¶ËÉ¤â¡¢»Ä¤ê»î¹ç¤ÇÉâ¾å¤Î¸°¤ò°®¤ë¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¶µ·±¤È¤¹¤Ù¤ÀËÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£