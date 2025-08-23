¡Ö¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¡×µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Éüµ¢¸å½éHR¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤ò¾Î»¿
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í8-1DeNA¡Ê22Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
DeNA¤ËÂç¾¡¤·¤¿µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¸å¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µð¿ÍÂÇÀþ¤Ï½øÈ×¡¢DeNA¤ÎÀèÈ¯¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¤â¡¢3²ó¤Ë²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤ÁÀèÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·ë¹½»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¤®¤ê¤®¤ê¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤ÉÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÀèÀ©ÅÀ¤ò¤È¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¤¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¬ËÜÁª¼ê¤Ï5·î¤Ëº¸Éª¤Î¤¸¤óÂÓ¤òÂ»½ý¡£8·î16Æü¤Ë1·³Éüµ¢¤·¡¢¤³¤ì¤¬Éüµ¢¸å½é¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¤·Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤Ã¤·¤ê¹½¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤·¤½¤ì¤¯¤é¤¤Âç¤¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡×¤È²¬ËÜÁª¼ê¤Î½ÅÍ×À¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£