全国高校サッカー選手権（１２月２８日開幕、東京ほか）への北海道代表１枠を懸けて戦う道内各地区の予選が、２３日から始まる。２４日に札幌地区で札幌静修と札幌月寒の勝者との初戦に臨む北星学園大付は、４月に就任したＯＢの下天摩（しもてんま）達弥監督（３３）の下、初の全国切符を目指す。コンサドーレ札幌Ｕ―１８出身で２０１４〜１６年に現Ｊ２札幌でプレーした内山裕貴氏（３０）を今春から臨時コーチに招き、向上した力を発揮し、旋風を巻き起こしにいく。

北星学園大付イレブンが、感謝の思いをピッチで示す時が来た。同校初の道大会４強入りと、その先にある全国切符取りへ、掲げるスローガンはエナジーフットボール。ＦＷ小西海翔主将（３年）は「今まで積み重ねてきた情熱の部分、『エナジー』を前面に出して、初戦を迎えていきたい」と部員８２人の心情を代弁した。

４月にＯＢの下天摩監督が就任した。２５年間指揮してきた高倉正史前監督（５０）は、ＪＩＣＡの協力隊として９月からドミニカ共和国に２年間、赴く。２人の指揮官に求められてきた教えを体現すべく、あいさつの徹底など、私生活から見直してきた。「試合以外の部分も情熱を持って取り組むことで、雰囲気づくりというところから大切にしてきた」と小西主将。成果はひたむきなプレーで見せる。

札幌などでＤＦとしてプレーした内山氏が、卒業生との縁で、今春から臨時コーチに就いた。２週に１回のペースで指導を受け、同氏が作る“プロ仕様”のメニューをこなしてきた。「止めて蹴ること」のこだわりをたたき込まれ、最初はぎこちなかった動きは円滑になった。小西主将は「意識しないとできなかったことが今は無意識でやれるようになった。それは成長できてるということ」と手応えを実感している。他のスタッフや応援してくれる家族など、様々な支えに結果で恩返しする。（砂田 秀人）