優我（大橋和也）『リベンジ・スパイ』第7話で花（渋谷凪咲）への想いに揺れる

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大橋和也（なにわ男子）と渋谷凪咲が共演するテレビ朝日系オシドラサタデー『リベンジ・スパイ』の第7話が、8月23日に放送される。

■【第6話ふりかえり】優我（大橋）と花（渋谷凪咲）の想いが通じ合う？

本作は、兄の復讐を誓うスパイの青年・菅原優我（大橋）と、そのターゲットの会社の社長令嬢・藺牟田花（渋谷）が織りなす、笑いあり、胸キュンありのスパイラブコメディ。

8月16日放送の第6話では、なんと優我の兄・尚之（溝端淳平）が生前に「藺牟田メディカルデータ」の社長・藺牟田隆一（高嶋政伸／「高」は、はしごだかが正式表記）と会っていたことが発覚。優我は、尚之の事故現場から逃げ去った人物が履いていた革靴を、もし藺牟田が持っていれば死の真相に迫ることができると、“リベンジ”の目的を再確認する。そして、その“リベンジ”に必要不可欠なのが、“優我が花を泣かせるまで”という期限付きで付き合うことになった社長令嬢・花で――。

藺牟田の情報を聞き出すべく、花とさらに距離を縮めようとデートに誘い出す優我だが、ギャラリー巡りに日本料理店の個室、ボウリングなど、すっかり彼女との時間を楽しんでしまって…!? そんななか、やがて花の身に思わぬアクシデントが…！

“スパイ”としての自分と、花と一緒にいるときのトキめいている自分とのはざまで揺れる優我。“リベンジする相手の娘なんか、好きになれるはずない”と自らの頬をたたき、気持ちをあらたにするシーンも印象的だったが、SNSでは「リベンジを果たしてほしいけど、心優しい優我くんには純粋に笑って楽しく恋して生きててほしいなぁ」といった優我と花の恋を応援するコメントも多数見られる。

また、花の身に起こる思わぬ事態に、感情を爆発させる優我の姿も描かれたが「これは大変なことになる未来しか見えない…展開があまりにも辛い」と、花の秘めたる真実に悲しむファンも続出となった。

TVerでは現在1話～3話、6話を公開中。

■【第7話】花からのまさかの告白に優我は“リベンジ”の計画を変更!?花の涙の理由とは？

第7話では、花から身体に爆弾を抱えていることを告白され、「奇跡はある」と諭すが、このときばかりは“リベンジ”のことも、そのための情報を得るために花に近づいたことも、全て吹き飛んでしまっていた優我の戸惑いが描かれる。

改めて“リベンジ”と正面から向き合うべく、花とあえて距離を取ることにした優我は、自分に好意を抱いている専務・桜小路章（高橋光臣）の秘書・汐見明日香（ゆいかれん）にターゲットを変更すると、スパイ仲間の岡山真之介（織山尚大）に告げる。

一方、自身の病のせいで人を好きになることを避けてきた花だが、あふれ出る涙とともに優我への募る想いを抑えきれなくなっている自分に気づいて…？ 明日香と仲むつまじく話す優我の姿を、複雑な思いで見つめる花――。そんななか、雷雨が街を襲う。以前、雷が鳴り響く中で優我が体を震わせ倒れた光景が脳裏によぎった花は、ある行動に出て…？

「このドラマの沼から抜けられなくなりました！」、「話がさらに進んでめちゃめちゃ面白くなってきました！」と優我と花の関係性の行方にすっかり魅了されているファンが続出している「#リべスパ」だが、今回もさらなる進展が！ お互いの気持ちを確認し合ったふたりは――!? エモーショナルかつ丁寧に描かれる優我と花の心情に引き込まれること必至だ。

■【第7話】あらすじ

藺牟田花（渋谷凪咲）が救急車で運ばれ、急いで病院に駆けつけた菅原優我（大橋和也）。彼女から身体に爆弾を抱えていることを告白され、「奇跡はある」と諭すが、尊敬する亡き兄・尚之（溝端淳平）の“リベンジ”のことも、そのための情報を得るために花に近づいたことも、このときは全部吹き飛んでいて…。改めて、花に対する想いに揺れている自分に戸惑う。

一方、自身の病のせいで人を好きになることを避けてきた花は、優我からもらったシャチのシールを寂しく見つめて物思いにふけていた。妹の咲（清乃あさ姫）から優我との関係を問われ、「私のことで辛い思いをさせたくない」と答えるが、咲から「もっと自分を信じなよ」との言葉を投げかけられて、涙が止まらなくなり――。

そんな中、優我は花とあえて距離を取るべく、スパイ仲間の岡山真之介（織山尚大）に、自分に好意を抱いている専務・桜小路章（高橋光臣）の秘書・汐見明日香（ゆいかれん）にターゲットを変更することを告げる。さっそく明日香をランチに誘うと、彼女から兄の死の真相を握る「藺牟田メディカルデータ」の社長・藺牟田隆一（高嶋政伸）に繋がることができそうだと確信を得るのだった。ふたりが仲むつまじくランチをする姿を目撃した花は、複雑な思いでその姿を見つめていた。

その夜――。突然の気象の変化でいきなり雷鳴が鳴り響き、豪雨が街を襲う。以前、雷雨の中で優我が体を震わせ倒れた光景が脳裏によぎった花は、彼のことが心配でいてもたってもいられなくなり…？

『リベンジ・スパイ』第7話は、8月23日23時30分から放送。

■番組情報

テレビ朝日系オシドラサタデー『リベンジ・スパイ』

08/23（土）23:30～24:00 ※第7話

出演：大橋和也 渋谷凪咲

高橋光臣 織山尚大 塚地武雅

清乃あさ姫 中島ひろ子 清水伸 伊藤修子 ゆいかれん 大地伸永 佐伯新

溝端淳平 高嶋政伸

脚本：松田裕子

主題歌：なにわ男子「アシンメトリー」

監督：竹園元（テレビ朝日）、岩本仁志、宮田和弥

■関連リンク

ドラマ『リベンジ・スパイ』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/revenge_spy/

ドラマ『リベンジ・スパイ』TVer

https://tver.jp/episodes/epbdh1eus8e

■ドラマ『リベンジ・スパイ』場面写真