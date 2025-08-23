武蔵（櫻井翔）が凍死寸前の青鬼・大和（菊池風磨）救出へ！『放送局占拠』第7話が今夜放送

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ついに輪入道の素顔が明らかに！

櫻井翔が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『放送局占拠』の第7話が8月23日に放送される。あらすじ、場面写真も公開された。

第7話では、般若・伊吹（加藤清史郎）に妖から追放され、凍死寸前の大和（菊池風磨）を武蔵（櫻井翔）と天草（曽田陵介）が救い出すべく奔走。大和がふたたび青鬼の面をかぶった理由、輪入道の素顔も明らかとなる。

■第7話あらすじ

【速報】青鬼・大和耕一に凍死の危機迫る 男、局内で刃物を突き付け錯乱か

「大和耕一が凍死するまで、あと90分」。武蔵（櫻井翔）は義理の弟・伊吹（加藤清史郎）が般若になった理由を突き止めたが、占拠事件はまだ終わりではなかった。

暴走を始めた伊吹は、仲間だった大和（菊池風磨）を冷凍庫に監禁。90分以内に救い出さなければ、大和は死に至る。

武蔵は葛藤の末に、「大和を救い出す」と決心。病院占拠事件で目的を達したはずの大和が、なぜ妖に手を貸したのか？ それを明らかにするためにも、大和を死なせるわけにいかない…。

そして、屋代（高橋克典）警備部長を取り調べるため、指揮官の本庄（瀧内公美）は全捜査員に告ぐ。「これより指揮を武蔵主任に移す！ 大和耕一の監禁場所の特定を急いで！」。

一方、テレビ局では、伊吹ら妖たちが“真の目的”のために動き始める。

そんななか、伊吹と裕子（比嘉愛未）が姉弟であることを知った人質たちは、裕子にメスを突き付け、妖に解放を迫る。

さらに、いまだ隠されている妖のひとり、輪入道の素顔が明らかに。その事実を知った武蔵は…。

妖の本当の狙いは!? 伊吹を狂わせた原因とは!? そして大和の命の灯が…。今夜放送の『放送局占拠』第7話をお見逃しなく。

番組情報

日本テレビ『放送局占拠』

毎週土曜 21:00～

出演：櫻井翔 比嘉愛未 加藤清史郎 曽田陵介 ぐんぴぃ 齊藤なぎさ 山口大地 真山章志 亀田佳明 北代高士 吉田芽吹 宮部のぞみ 吉田帆乃華・瀧内公美・ソニン / 入山杏奈 柏木悠 芝大輔 瞳水ひまり 駿河太郎 ともさかりえ / 高橋克典 / 片岡礼子 福澤朗 戸次重幸 / 菊池風磨

演出：大谷太郎 茂山佳則 西村了

脚本：福田哲平

主題歌：Snow Man「W」

製作著作：日本テレビ

『放送局占拠』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dbs3/