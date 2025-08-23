◆パ・リーグ 日本ハム４―３ソフトバンク（２２日・エスコンフィールド）

日本ハムは２２日、首位ソフトバンクとの直接対決３連戦（エスコン）の初戦を４―３で制し、２・５ゲーム差とした。８回に４番手で登板した斎藤友貴哉投手（３０）は、自己最速に並ぶ１６０キロをマークするなど、近藤、山川、中村晃と並ぶソフトバンクの強力クリーンアップを３者凡退。自身の連続無失点を１５登板に伸ばし、相手打線の勢いを断ち切った。

試合が終わっても、斎藤の興奮は全く冷めていなかった。首位ソフトバンクを逆転で撃破。エスコンでは初のお立ち台に上がった右腕は「勝ちましたー！」と絶叫した。１点リードした直後の８回、相手クリーンアップを３者凡退に抑えたマウンドを振り返り「すごくしびれて…。正直、今もしびれてます」。王者を振り切り、２・５ゲーム差に迫った。

自慢の直球がうなりを上げた。８回、先頭の近藤を遊ゴロに仕留めた真っすぐが、自己最速に並ぶ１６０キロをマーク。続く山川、中村晃は全て真っすぐで遊ゴロ、右飛に仕留めた。「強力打線に向かっていけた」と胸を張ったが、球速については「全然満足してないです。虎視眈々（たんたん）とやってくだけなんで。自分としては通過点です」。言葉の意味はよく分からなくても、とにかく自信だけは伝わってきた。

新庄監督の“予言”通りだった。「試合前ボスから点数は違ったんですけど、『２―１で８回ぐらいイメージしといて』って言われて。まさか１点差でくるとは、さすがだなって思いました」。ポテンシャルを生かし切れていなかった斎藤にとっての恩師。「ボスが、コーチも含め、思い切っていけと言ってもらえて」。大一番を力で押し切り、期待と起用に応えた。

幼い頃から、あこがれたのは球が速いピッチャーだった。「大谷選手もそうですけど、夢を与えられる選手というか、ファイターズには斎藤がいるよって、子どもたちに夢を与えるような選手になりたい」。これで１５登板連続無失点。昨季、無死満塁のピンチを切り抜けた“自作自演”から、新庄監督が命名した「さいこうゆきや」。圧倒的な球威で無失点を継続し、真の最高をマウンドで表現していく。（山口 泰史）