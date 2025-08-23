ＷＡＳＪウエルカムセレモニーが２２日、札幌市内のホテルで行われ、チームワールドオールスター（外国・地方競馬代表）、チームＪＲＡの総勢１３人が参加した。ＪＲＡ代表として出場する横山典弘騎手（５７）＝美浦・フリー＝と横山武史騎手（２６）＝美浦・鈴木伸＝は史上初となる親子での“競演”。戦いを前に早くも熱い火花を散らしていた。なお、クリスティアン・トーレス騎手（２８）＝プエルトリコ＝は航空機の遅延のため欠席した。

１７日の中京記念（横山武＝マピュース）、札幌記念（横山典＝トップナイフ）で親子初の同日重賞勝利を果たした２人が、世界の名手たちを尻目にお互いのライバル心を燃やした。

まずは横山武。「今の僕があるのは父・典弘騎手のおかげですが、レースではライバル。このシリーズでは負かしてやりたいです」。昨年は出場を逃したものの、今年は関東勝利度数上位で文句なしの選出。史上初の親子出場がかない、早くも闘志満々だ。

選考委員会に選出された横山典は２年連続の出場。息子の“宣戦布告”に対し、「こんな機会はないと思う」と父親の一面ものぞかせて歓迎しつつ、「４０年やってきた技術を発揮してベストを尽くしたい」と、大ベテランらしい言葉で締めくくった。

◆ワールドオールスタージョッキーズ 騎乗馬の質のバラつきを抑えるため、出走馬の近況成績などによりＡ〜Ｄにランク付けした上で抽選。４レースで各グループの馬１頭ずつに騎乗する。

各レースの結果によって着順点が与えられ、獲得ポイントで順位が決定。１位は３００万円およびトロフィー（３０万円）、２位に２００万円、３位に１００万円の賞金が与えられる個人戦だけでなく、『外国・地方ＶＳＪＲＡ対抗』で勝利したチームには１人あたり２０万円が贈られる。