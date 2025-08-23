日経225先物：23日夜間取引終値＝380円高、4万2950円
23日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比380円高の4万2950円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2633.29円に対しては316.71円高。出来高は1万1920枚だった。
TOPIX先物期近は3106.5ポイントと前日比7ポイント高、TOPIX現物終値比5.63ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42950 +380 11920
日経225mini 42925 +350 215858
TOPIX先物 3106.5 +7 15513
JPX日経400先物 27960 +120 883
グロース指数先物 791 +12 837
東証REIT指数先物 1911.5 -5.5 3
