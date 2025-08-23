　23日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比380円高の4万2950円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2633.29円に対しては316.71円高。出来高は1万1920枚だった。

　TOPIX先物期近は3106.5ポイントと前日比7ポイント高、TOPIX現物終値比5.63ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42950　　　　　+380　　　 11920
日経225mini 　　　　　　 42925　　　　　+350　　　215858
TOPIX先物 　　　　　　　3106.5　　　　　　+7　　　 15513
JPX日経400先物　　　　　 27960　　　　　+120　　　　 883
グロース指数先物　　　　　 791　　　　　 +12　　　　 837
東証REIT指数先物　　　　1911.5　　　　　-5.5　　　　　 3

