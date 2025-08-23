◆女子プロゴルフツアー ＣＡＴレディース 第１日（２２日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

ツアー４勝の桜井心那（２１）＝ニトリ＝が１イーグル、７バーディー、２ボギーの６５で回り、入谷響（１９）＝加賀電子＝、鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝と並ぶ７アンダーで首位発進した。親交が深い同７勝の吉田弓美子（３８）＝アマノ＝を初めてキャディー起用し、昨年７月以来の初日首位に「１００点」と自己採点。年間４勝を挙げた２３年の富士通レディース以来となる、復活の５勝目を目指す。

会心の一打でロケットスタートを決めた。１番パー５。桜井は残り２４０ヤードの第２打を３ウッドで５０センチに寄せ、イーグル発進した。今週投入した新パターもさえ、８番から４連続バーディーと量産し、今季自己最少の６５で１年ぶりの首位発進。「１００点。楽しかった」と声を弾ませた。

通算７勝、１７歳上の吉田をキャディーに迎え入れ、初タッグを組んだ。「めっちゃ笑わせてくれて、ポジティブな声を掛けてくれた」。下部ツアーで同組で回ったのを機に意気投合。昨オフに食事した際、桜井が依頼すると快諾してくれた。毎年秋に一緒にディズニーリゾートに行くが、直後の２３年の富士通レディースが優勝、昨年も同３位。桜井にとって「マジ尊敬です」と慕う“勝利の女神”だ。

１９歳だった２３年は、史上３人目の１０代での４勝をマーク。だが、昨季は予選落ち１１回、今季は８回と不振が続く。優勝への思いは「めっちゃあります！ 優勝する選手に値するような練習や技術は付いてきてる。全然いける」と自信をみなぎらせた。（星野 浩司）