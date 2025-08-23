◇男子プロゴルフツアー ＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメント 第２日（２２日、北海道・ブルックスＣＣ＝７２８６ヤード、パー７２）

１２位で出た米ツアー１勝の小平智（３５）＝Ａｄｍｉｒａｌ＝が１イーグル、６バーディー、ボギーなしの６４をマークし、通算１３アンダーの単独トップに浮上した。７月初めから１か月半、シーズン中では異例の米国合宿を敢行。２０２１年マスターズ覇者で同ツアー１１勝の松山英樹（３３）＝ＬＥＸＵＳ＝の助言をきっかけに復調を遂げた。首位でスタートした石川遼（３３）＝カシオ＝は７２と伸ばせず、８アンダー２４位に後退した。

クールに淡々と、小平が６４のビッグスコアをたたき出した。「ショットは昨日からずっといい。パットが入ってかみ合った」。１３番でピン左奥５メートルを沈め、３連続バーディーで加速。１７番パー５で２５５ヤードの第２打を５ウッドでピン手前１メートル半に運びイーグルを奪うと、混戦を抜け出した。

１８年ＲＢＣヘリテージでの優勝を機に米ツアーに本格参戦した実力者は昨夏、日本に主戦場を戻した。賞金ランクは５３位でシード確保がやっと。２３年１月にコーチでもあった父・健一さんを亡くし「心の支えがいなくなった」と話す。「自分のゴルフを一番に分かってくれている」と常々口にしてきた存在を失い、モチベーションの維持に苦しんだ。

６月のプレーヤーズチャンピオンシップ・サトウ食品後、心と体を整えるために渡米した。１か月半フロリダの自宅でゴルフ漬けの日々を過ごし、松山と３日間練習をともにした。「小平さん、昔こうでしたよね？」。スイングについて指摘を受けた。詳細は「秘密」ながら、気づきがあった。「いい方向にいっている。英樹から刺激を受けた」と復調の理由を明かした。

世界最高峰のツアーを共に戦ううちに、２人だからこそ分かり合える信頼関係が生まれた。「僕は人に恵まれている。今は親父に言ってもらえないことを英樹に言ってもらえる」と感謝した。米国を主戦場にする久常涼（２２）、平田憲聖（２４）が「一緒に回りましょうよ」と連絡をくれた。後輩の優しさにも触れた。

１０月に横浜で開催される米ツアー「ベイカレント・クラシック・レクサス」が、ターゲットだ。バンテリン東海クラシック（１０月２〜５日）終了時の賞金ランク上位７人が出場資格を得る。「英樹と戦いたいし、変わったんだぞっていうところを見せたい」。優勝賞金４２６０万円を手にすれば、現在の６６位から一気に圏内に浮上する。松山との再会を果たすため、１８年日本シリーズＪＴカップ以来となる７年ぶりの勝利をつかみ取る。（高木 恵）

◆小平 智（こだいら・さとし）１９８９年９月１１日、東京・三鷹市生まれ。３５歳。１０歳からゴルフを始め、駒場学園高から日大へ進学。２年で中退して２０１０年にプロ転向。１３年の日本ツアー選手権で初優勝し、１５年の日本オープン、１８年の日本シリーズＪＴカップを制してメジャー３冠を達成。日本ツアー通算７勝。１８年ＲＢＣヘリテージで日本勢５人目の米ツアー制覇を達成した。２４年７月に日本に復帰。１７２センチ、７０キロ。