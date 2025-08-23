東洋水産、カップ焼きそばの「北見焼肉味」をロコ・ソラーレが監修

カーリング女子で、五輪2大会でメダルを獲得したロコ・ソラーレとの“コラボ”を発表した瞬間から激しくバズった企業の投稿に注目が集まっている。「北海道限定だなんて寂しい」「美味しそうだし眼福」とコメントが集まった。

即席めん大手の東洋水産は20日、公式Xで発売前の商品パッケージを公開した。本橋麻里を中心にロコ・ソラーレの5人が「私たちが監修しました」というメッセージとともに。ストーンを手に並んでいるのは、北海道限定商品として知る人ぞ知る「やきそば弁当」だ。カップ焼きそばにインスタントのスープが付いた商品で、道内では定番となっている。

投稿は「9月1日から北海道限定で販売される『やきそば弁当 北見焼肉味』です。実は私、東洋水産の社員なので発売前に入手できました（カーリングはやったことがありません）」というもので、20日の公開からあっという間に1000を超えるリポストがつき、22万件表示超えと拡散され続けている。ファンからは様々なコメントが寄せられた。

「何これ？ 食べるしか…」

「関東でも売って下さい」

「東京・浅草の北海道アンテナショップでも買えますか？？？」

「ズルい」

「北海道限定だなんて寂しい」

「美人揃いですね、パッケージもきれいにはがさなきゃ」

「美味そうだし眼福」

同社の発表によると、ロコ・ソラーレ監修商品は2023年2月にも販売されているが、今回はソースの焼肉感をアップしているという。9月1日から北海道地区限定で販売され、価格は236円（税抜き）。



（THE ANSWER編集部）