Ｊ２ジュビロ磐田は２３日、ホームで富山と対戦する。前節の水戸戦（１６日、３〇１）で３試合ぶりのゴールを決めたＦＷ渡辺りょう（２８）が今季初の２戦連発に狙いを定めた。富山ＤＦ浜託巳（２８）は１９年にＪ３沼津入りした際の同期に当たる。仲が良かったというかつての同僚の前で躍動し、今季５度目の連勝を呼び込む構えだ。

責任感あふれるストライカーがジュビロの勢いを持続させる。チームは前節、首位チームに快勝し連敗を２でストップ。渡辺は「継続が一番のポイント。これを続けてより良くしていけるかが課題」と表情を引き締めた。

ベンチスタートとなった水戸戦は後半１０分から出場。同４１分、相手のミスで足元に転がってきたボールを見逃さず、振り向きざまに右足で決定的３点目を放り込んだ。「（相手）ＤＦも迷っていた。自信を持って足を振り抜けた」と３試合ぶりの今季４点目で存在感を見せた。今節決めればＪ１では自身初の２戦連発。「浮かれることなく準備する」と誓った。

富山は降格圏の１８位に沈んでいるが、３月のアウェー戦は１―３で敗れている。自身も後半３７分から出場したが不発。「前期の借りを返す」と決意は固い。右サイドバックを務めるＤＦ浜は沼津時代の入団同期に当たる。自身が２２年夏に藤枝入りするまで３年半の時間を共にし、食事など私生活でも仲が良かったという。「身体能力あって、走れるし、体も強い選手」とリスペクトするがゲームに入れば譲るつもりはない。

シーズンは残り１２試合。８位の磐田は勝ち点４１で、自動昇格圏の２位・千葉とは７差。プレーオフ圏の６位・仙台とは同２差で、この先は毎試合落とせない重圧が続く。さらに攻撃の核だったＭＦクルークス（３１）も退団。前線の選手にはさらなる奮起が求められる。「サッカーにおいて１対１に負けない。その根本は変わらないし、それができていないとチームとしても良くはならない。次の試合も前節以上のゲームを見せないといけない」。背番号９がここぞの場面で輝き、本拠を熱くする。

（武藤 瑞基）