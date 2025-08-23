４度のがん闘病経験を持つ有名女優が、２２日のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）で近影を見せた。

この日のゲストで登場したのは、７２歳の仁科亜季子。１９９１年、３８歳の頃に子宮頸（けい）がんにり患。その後も４６歳、５５歳、６２歳と４回もがんと闘ってきた。手術は「全部開腹です」と傷痕が今でも残っているという。

「そのたびごとに、すばらしい医療機関、ドクターというか医療に携わってる方がとてもケアをしてくださった。あとタイミングとか、できた場所とか、いろいろなものが幸せだった。幸せながん患者だったと思ってます」と振り返った。

「なっちゃたものはしょうがない」と乗り越えてきた仁科。それでも６２歳で大腸がんになった際は「（病室の）天井を見ながら、神様に『もういい加減にしてくださいません？』って思いましたけどね」と明かした。

俳優・松方弘樹さんとの長男・仁科克基と長女の仁科仁美には、それぞれ子どもが誕生。仁科は孫のいる“おばあちゃん”になったが、黒のシックな衣装姿で美ぼうは健在。司会の黒柳徹子から「７２なの？あなた。ずいぶん若く見えるね」と言われ、思わず笑みを浮かべた。ネット上でも「美人すぎ ４回もガン手術されたとは思えない若さ」「７２歳なのに超超若っ！」「美しい笑顔」「とても可愛らしいお声」「ヴィーナス」とほれぼれしていた。